Israele esprime il suo disappunto dopo che la città di Zurigo ha deciso di donare 380'000 franchi all'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. «I fondi potrebbero finire in mano ai terroristi», sostiene l'ambasciatrice a Berna Ifat Reshef.

«Sono delusa», afferma la 56enne in un'intervista pubblicata oggi dalla «NZZ».

«La città di Zurigo ha buone intenzioni, vuole aiutare le persone: ma il problema dell'Unrwa è che è stata infiltrata da Hamas e dalla Jihad islamica palestinese a Gaza. L'odio contro Israele e gli ebrei viene alimentato nelle scuole e la prossima generazione di terroristi viene addestrata. Questo non accade solo dallo scoppio della guerra e Israele lo ha ripetutamente sottolineato».

Rispetto per i contribuenti

«Zurigo e tutti gli altri donatori statali dovrebbero ricordare la responsabilità che hanno nei confronti dei contribuenti», prosegue la diplomatica. «Ciò include la garanzia che il loro denaro non finisca nelle mani dei terroristi. Israele ha presentato le prove che centinaia di dipendenti dell'Unrwa sono membri attivi dei gruppi terroristici Hamas e Jihad islamica palestinese».

«È un errore credere che l'Unrwa abbia risolto i suoi problemi», argomenta la giurista. «Ha avuto numerose opportunità per affrontare le lamentele che esistono da anni e non l'ha fatto. Ora è troppo tardi, la fiducia è stata distrutta».

«Paura del cambiamento»

Uno dei motivi per cui il comune di Zurigo ha deciso di fare una donazione all'Unrwa – ricordano i giornalisti della «NZZ »– è che l'organizzazione è considerata l'unica in grado di aiutare veramente a Gaza.

«Sento spesso questa affermazione: si basa sul fatto che l'Unrwa ha il maggior numero di dipendenti a Gaza e la maggior parte di loro lavora nelle scuole», risponde l'intervistata.

«Credo che il problema sia che le persone hanno paura del cambiamento. Ma questo è esattamente ciò che serve ora. L'Unrwa non solo ha distrutto la propria reputazione, ma rischia di rovinare anche quella dell'ONU. Perché dovremmo fidarci di un sistema che sostiene un'organizzazione così corrotta e terroristica? Sì, gli altri organismi sono più piccoli dell'Unrwa, ma stanno crescendo e stanno facendo un ottimo lavoro. Il loro obiettivo è fare ciò che è meglio per la popolazione civile di Gaza, non condurre una campagna diffamatoria contro Israele per coprire i propri fallimenti».

Sulla decisione della GISO

Altro tema caldo nei rapporti fra Svizzera e Israele è il fatto che i Giovani socialisti (GISO) abbiano aderito – con una risoluzione approvata a Giubiasco in settembre – al movimento internazionale BDS (boicottaggio, disinvestimento e sanzioni) nei confronti dello stato ebraico.

«Ritengo che la decisione sia un grave errore», osserva Reshef. «È un percorso che nega qualsiasi dialogo costruttivo. Ma questo dialogo è essenziale, anche se alla fine si deve convenire di non condividere le stesse opinioni. Posso capire quando le persone vogliono essere critiche. Quello che non posso capire o accettare è il boicottaggio, il rifiuto totale di impegnarsi nel dialogo o nella cooperazione. Spero vivamente che i Giovani socialisti rivedano la loro posizione».

Delusa per lo sviluppo

L'ambasciatrice in carica dal novembre 2021 si dice anche «triste» per l'evoluzione in atto in Svizzera. «Mi preoccupa, perché contraddice i valori della Svizzera come paese aperto, orgoglioso del suo passato, del suo presente multiculturale e della sua comunità ebraica».

«Dovrebbe preoccupare tutti nella Confederazione il fatto che una parte della popolazione non si senta sicura o benvenuta. Purtroppo la Svizzera non è l'unico paese in cui si sta verificando un simile sviluppo: si tratta di un fenomeno che interessa diverse nazioni europee e parti degli Stati Uniti», conclude Reshef.

