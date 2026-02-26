  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Americani in fuga, saldo migratorio negativo nel 2025

SDA

26.2.2026 - 17:01

Dietro la repressione dell'immigrazione voluta dall'amministrazione Trump si cela un'inversione di tendenza.
Dietro la repressione dell'immigrazione voluta dall'amministrazione Trump si cela un'inversione di tendenza.
Keystone

L'anno scorso negli Stati Uniti è accaduto un fenomeno che non si verificava dai tempi della Grande Depressione: più persone se ne sono andate di quante ne siano entrate.

Keystone-SDA

26.02.2026, 17:01

26.02.2026, 17:21

L'amministrazione di Donald Trump ha salutato l'esodo e gli ingressi a zero come il raggiungimento di una promessa elettorale. Ma, secondo un'analisi di un think tank di Washington riportata dal Wall Street Journal, dietro la repressione dell'immigrazione si nasconde un'inversione di tendenza: la fuga delle famiglie americane dagli Stati Uniti è a livelli record.

I dati della Brookings Institution parlano infatti di una perdita stimata netta di circa 150'000 persone nel 2025, una cifra destinata ad aumentare quest'anno. L'immigrazione totale è stata tra i 2,6 e 2,7 milioni, in calo rispetto al picco di quasi 6 milioni registrato nel 2023.

Inoltre, un'analisi dello stesso Wall Street Journal su 15 Paesi rivela che almeno 180'000 americani vi si sono trasferiti, un numero che probabilmente sarà molto più alto quando altre nazioni forniranno statistiche complete.

Questi vanno ad aggiungersi ai 4-9 milioni di americani (non esistono cifre precise) che già vivono fuori dagli Stati Uniti. Secondo dati non aggiornati, gli «yankees» in Messico sono 1,6 milioni, quelli in Canada oltre 250'000 e quelli in Europa più di 1,5 milioni.

I più letti

Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Un nonno entra in una classe delle elementari e tira uno schiaffo a un bambino
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio

Altre notizie

Germania. Il Tribunale di Colonia sospende la definizione dell'Afd come gruppo estremista

GermaniaIl Tribunale di Colonia sospende la definizione dell'Afd come gruppo estremista

Nucleare. A Ginevra colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran

NucleareA Ginevra colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran

Ucraina-Ungheria. Orban scrive a Zelensky: «Riapri subito l'oleodotto Druzhba»

Ucraina-UngheriaOrban scrive a Zelensky: «Riapri subito l'oleodotto Druzhba»