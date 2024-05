Il presidente polacco Lech Kaczynski e altri politici polacchi sono morti in un incidente aereo in Russia nel 2010. Archivbild: Keystone

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri Hussein Amirabdollahian sono morti domenica in un incidente di elicottero. In passato, diversi altri capi di Governo e personalità politiche erano deceduti in circostanze simili.

Negli ultimi decenni si sono verificati in tutto il mondo diversi incidenti drammatici, legati all'aviazione, in cui hanno perso la vita capi di Governo e personalità politiche di spicco.

Ecco una panoramica.

L'ex presidente del Cile Sebastian Piñera

Il 6 febbraio 2024, l'ex presidente cileno Sebastian Piñera è morto in un incidente in elicottero a Lago Ranco, nel Cile meridionale. Piñera aveva ricoperto la presidenza due volte, dal 2010 al 2014 e dal 2018 al 2022.

I soccorritori sollevano l'elicottero che l'ex presidente cileno stava pilotando da solo, quattro giorni dopo l'incidente. Keystone

Il presidente polacco Lech Kaczynski

ll 10 aprile 2010, un Tupolev 154 con 96 persone a bordo, tra cui il presidente polacco Lech Kaczynski e numerosi altri politici e funzionari militari di alto livello del Paese, si è schiantato in avvicinamento alla città russa occidentale di Smolensk. Il disastro è stato attribuito alla scarsa visibilità dovuta alla nebbia, agli errori dei piloti polacchi e a quelli dei controllori di volo russi.

Il presidente polacco Kaczynski è morto a bordo di un aereo Tupolev TU-154 in una foresta vicino alla città di Smolensk. imago stock&people

Il vicepresidente del Sudan, John Garang

Il vicepresidente del Sudan John Garang, in carica da poco tempo, è morto quando il suo elicottero è precipitato durante il volo di ritorno dall'Uganda il 30 luglio 2005. Garang è stato in precedenza il leader dell'Esercito di Liberazione del Popolo Sudanese (SPLA), che ha combattuto per l'indipendenza del Sud Sudan, ottenuta nel 2011.

Il presidente macedone Boris Trajkovski

Il 26 febbraio 2004, l'aereo del presidente macedone Boris Trajkovski si è schiantato durante l'avvicinamento a Mostar, nella Bosnia meridionale. Il presidente e altri otto passeggeri sono morti nell'incidente.

Il presidente macedone Boris Trajkovski è morto in un incidente aereo insieme a otto membri del suo staff. Keystone

I presidenti di Ruanda e Burundi, Juvénal Habyarimana e Cyprien Ntaryamira

Il 6 aprile 1994, un Falcon 50 fu abbattuto da almeno un missile sopra la capitale ruandese Kigali. A bordo c'erano i due presidenti del Ruanda e del Burundi, Juvénal Habyarimana e Cyprien Ntaryamira. L'attentato è considerato una delle cause scatenanti della successiva guerra nel Paese dell'Africa orientale e del genocidio dell'etnia tutsi.

Nel 1994, un aereo che trasportava il presidente ruandese Juvenal Habyarimana e il suo omologo burundese Cyprien Ntaryamira si è schiantato. Keystone

Il presidente pakistano Zia ul-Haq

Tra le vittime dell'incidente aereo avvenuto il 17 agosto 1988 nei pressi della città di Bahawalpur c'era anche il presidente del Pakistan, Zia ul-Haq.

Sumaira Wani, moglie di Zia-Ul-Haq, piange il marito, ucciso in un incidente aereo, durante il suo funerale a Hirpora, in India. Keystone

Il presidente del Mozambico, Samora Machel

Il primo presidente della Repubblica indipendente del Mozambico, Samora Machel, è morto insieme ad altre 24 persone nello schianto di un Tupolev 134 nel nord-est del vicino Sudafrica il 19 ottobre 1986.