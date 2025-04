Il presidente ucraino Zelensky è arrivato in piazza San Pietro pochi istanti dopo il presidente americano Trump. Markus Schreiber/AP/dpa

Dallo scoppio della guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky indossa praticamente sempre, in pubblico, una camicia verde. Oggi, in occasione dei funerali di Papa Francesco, non è stato così: ha infatti rotto con la sua tradizione in rispetto del Pontefice.

Ma, per l'occasione, non ha indossato il suo ormai consueto look militare, ma una camicia nera.

Ai funerali era presente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Mostra di più

I funerali solenni di Papa Francesco sono avvenuti stamane in Vaticano alla presenza di numerosissimi ospiti di Stato e di Governo provenienti da tutto il mondo.

Contrariamente a quanto da lui stesso fatto presagire, ha partecipato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Aveva detto che forse non sarebbe riuscito ad andare a Roma venerdì, mentre si trovava in visita a un quartiere di Kiev che era appena stato pesantemente bombardato dalla Russia.

Si attendeva con ansia di sapere se il leader ucraino sarebbe apparso e, in caso affermativo, in quale veste. Poco dopo le 10, Zelensky si è palesato in Piazza San Pietro, a pochi metri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

E in effetti, per le esequie del Pontefice defunto, ha rotto con l'abbigliamento che normalmente indossa dallo scoppio della guerra: al posto del maglione verde militare, il presidente ucraino si è presentato con una camicia nera.

Numerosi incontri informali

I numerosi ospiti di Stato hanno preso posto ai lati dell'altare. Il presidente argentino Javier Milei, Paese d'origine di Francesco, si è seduto in prima fila. Accanto a lui c'erano gli italiani con il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Molti politici internazionali hanno utilizzato la cerimonia commemorativa per parlare tra di loro, almeno brevemente. Tra gli altri, hanno avuto dei colloqui importanti proprio Zelensky e Trump, che hanno parlato della possibilità di far cessare la guerra in Ucraina.