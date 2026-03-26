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Petrolio Ankara, petroliera attaccata nel Mar Nero

SDA

26.3.2026 - 09:03

Attaccata petroliera nel Mar Nero (foto d'archivio)
Attaccata petroliera nel Mar Nero (foto d'archivio)
Keystone

Una petroliera gestita da una compagnia turca è stata attaccata questa mattina nel Mar Nero, probabilmente da un veicolo di superficie senza equipaggio, ha detto il ministro dei trasporti turco Abdulkadir Uraloglu.

Keystone-SDA

26.03.2026, 09:03

26.03.2026, 09:05

«Una nave battente bandiera straniera, gestita da una compagnia turca, che aveva caricato petrolio greggio dalla Russia, ha segnalato un'esplosione nella sala macchine dopo la mezzanotte al nostro centro di emergenza», ha detto il ministro in un'intervista televisiva. «Riteniamo che la sala macchine sia stata presa di mira specificamente».

«Pensiamo che l'attacco non sia stato effettuato da un drone, bensì da un veicolo di superficie senza equipaggio a livello dell'acqua» ha aggiunto Uraloglu durante una diretta televisiva su 24Tv. La petroliera è stata colpita vicino a Istanbul, ha spiegato il ministro dei Trasporti, aggiungendo che i 27 membri dell'equipaggio sono illesi, riporta Anadolu. Il ministro ha aggiunto poi che le forze dell'ordine competenti sono state inviate sul posto e la situazione continua a essere monitorata attentamente.

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