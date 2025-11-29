  1. Clienti privati
Soggette a sanzioni Le petroliere colpite nel Mar Nero appartengono alla flotta ombra russa

29.11.2025 - 11:40

Una petroliera nel porto russo di Novorosssiysk, nel Mar Nero. (foto d'archivio)
Una petroliera nel porto russo di Novorosssiysk, nel Mar Nero. (foto d'archivio)
Keystone

Appartengono alla flotta ombra russa, che aggira le sanzioni sul petrolio a Mosca, le due petroliere colpite da droni nelle ultime 24 ore nel Mar Nero.

29.11.2025, 11:44

La Virat e la Kairos, battenti bandiera gambiana, sono infatti soggette a sanzioni per il trasporto di petrolio dai porti russi, in violazione dell'embargo imposto dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022.

Secondo Ankara, la Kairos era in rotta verso il porto russo di Novorossiysk, dove ha sede il terminal petrolifero colpito oggi da un attacco con droni marini che ha costretto allo stop alle operazioni.

