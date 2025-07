Putin era solito presenziare alla parata. Keystone

Mosca ha cancellato, per «motivi di sicurezza», la grande parata navale annuale che si sarebbe dovuta tenere oggi a San Pietroburgo in occasione della Giornata della Marina militare, ha dichiarato il Cremlino senza fornire ulteriori dettagli.

La decisione di cancellare la parata «è legata alla situazione generale. I motivi di sicurezza sono di fondamentale importanza», ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

La parata avrebbe dovuto essere il momento clou della Giornata della Marina russa, che cade l'ultima domenica di luglio di ogni anno. Il presidente russo Vladimir Putin, che solitamente assisteva di persona alla sfilata, sin dal suo ripristino nel 2017, è apparso in un videomessaggio in cui ha elogiato il «coraggio» e l'"eroismo» dei marinai russi che hanno partecipato all'offensiva in Ucraina.

«Il nostro compito principale è garantire la sicurezza della Russia e proteggere fermamente la sovranità e gli interessi nazionali», ha dichiarato Putin da San Pietroburgo, dove sarebbe comunque arrivato, secondo quanto riportato dal Cremlino.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che 100 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte e almeno 10 di questi sono stati intercettati non lontano da San Pietroburgo, ha reso noto su Telegram il governatore della regione nord-occidentale di Leningrado, Aleksandr Drozdenko. L'attacco con i droni ha inoltre interrotto le operazioni all'aeroporto Pulkovo della città, ritardando decine di voli, hanno affermato le autorità della struttura.