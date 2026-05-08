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Guerra Annunciati tre giorni di tregua in Ucraina dal 9 all'11 maggio

SDA

8.5.2026 - 21:06

I preparativi a Mosca della parata di domani per celebrare la vittoria della Russia sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.
I preparativi a Mosca della parata di domani per celebrare la vittoria della Russia sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.
Keystone

Donald Trump annuncia su Truth che ci saranno tre giorni di tregua nella guerra in Ucraina, dal 9 all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale.

Keystone-SDA

08.05.2026, 21:06

08.05.2026, 21:09

«Sono lieto di annunciare che vi sarà un cessate il fuoco di tre giorni (9, 10 e 11 maggio) nella guerra tra Russia e Ucraina», ha scritto su Truth il presidente americano aggiungendo che la tregua prevede anche lo scambio di 1.000 prigionieri a Paese.

Il tycoon ha rivendicato di aver chiesto personalmente a Vladimir Putin e a Volodymyr Zelensky di attuare il cessate il fuoco. «Si spera che questo segni l'inizio della fine di una guerra lunghissima, letale e aspramente combattuta. Proseguono i colloqui volti a porre fine a questo conflitto di vasta portata, il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale e, giorno dopo giorno, ci stiamo avvicinando sempre più a tale obiettivo», ha concluso Trump.

«Non attaccare la Piazza Rossa durante parata»

«Nell'ambito del processo negoziale mediato dalla parte americana, abbiamo ottenuto l'accordo della Russia per uno scambio di prigionieri di 1.000 per 1.000. Deve essere poi stabilito un cessate il fuoco il 9, 10 e 11 maggio». Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.

«L'Ucraina – scrive ancora il presidente ucraino – si sta adoperando costantemente per riportare a casa i suoi cittadini dalla prigionia russa. Ho incaricato il nostro team di preparare tempestivamente tutto il necessario per lo scambio. Ringrazio il Presidente degli Stati Uniti e il suo team per il loro proficuo impegno diplomatico. Ci aspettiamo che gli Usa garantiscano che la parte russa rispetti questi accordi».

Zelensky ha inoltre ordinato di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca durante la parata che si terrà domani in occasione del Giorno della Vittoria, in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo.

«Per finalità umanitarie delineate nei negoziati con la parte americana dell'8 maggio 2026, decido di autorizzare lo svolgimento di una parata a Mosca (Federazione Russa) il 9 maggio 2026. Per tutta la durata della parata (dalle ore 10 ora di Kiev), la Piazza Rossa sarà esclusa dal piano di utilizzo di armi ucraine», si legge nel decreto pubblicato sul sito della presidenza ucraina.

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