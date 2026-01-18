Anche Giorgia Meloni , a margine della sua visita in Oriente, si è espressa a seguito dell'annuncio dei dazi di Donald Trump. KEYSTONE

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio António Costa mettono in guardia sulle conseguenze della minaccia tariffaria del presidente statunitense Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

«I dazi minerebbero le relazioni transatlantiche e rischierebbero una pericolosa spirale negativa», hanno dichiarato entrambi sui social media. «L'Europa continuerà ad agire in modo unito e coordinato e lavorerà per preservare la propria sovranità», hanno detto von der Leyen e Costa.

La mossa aggressiva di Trump

Con una mossa senza precedenti, sabato sera Trump ha annunciato l'imposizione di dazi aggiuntivi contro la Germania e altri sette Paesi europei, tutti appartenenti alla NATO, a partire da febbraio, citando il conflitto sulla Groenlandia.

Le tariffe scaglionate si applicheranno fino al raggiungimento di un accordo sull'acquisto completo dell'isola artica, ha scritto Trump sul social network Truth.

Il Presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente chiarito che l'America vuole acquisire l'isola - cosa a cui i partner europei della Nato si oppongono con veemenza. La Groenlandia è in gran parte autonoma e fa parte del territorio della Danimarca, membro della Nato.

I soldati che hanno fatto infuriare il presidente USA

Trump si è anche offeso per il fatto che la Germania e altri Stati europei della NATO abbiano recentemente inviato soldati sull'isola per una missione di accertamento in vista di un'esercitazione militare.

La dichiarazione congiunta dei leader dell'UE afferma che l'esercitazione è in linea con la necessità di rafforzare la sicurezza nell'Artico e non rappresenta una minaccia per nessuno. Il dialogo rimane fondamentale e l'UE è determinata a costruire sul processo avviato tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti.

A seguito dei dialoghi tra i rappresentanti di Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti di mercoledì, la parte statunitense ha dichiarato di aver accettato di istituire un gruppo di lavoro per tenere colloqui tecnici sull'acquisto della Groenlandia.

Il capo diplomatico dell'UE: Russia e Cina sono soddisfatte

Anche l'Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri Kaja Kallas ha reagito all'annuncio di Trump con critiche e incomprensioni. Cina e Russia se la ridono, ha dichiarato Kallas sui social media. «Sono loro a trarre vantaggio dalle divisioni tra gli alleati».

Se la sicurezza della Groenlandia fosse messa a rischio, la questione potrebbe essere affrontata all'interno della NATO. «Le tariffe doganali rischiano di rendere l'Europa e gli Stati Uniti più poveri e di minare la nostra prosperità comune», ha scritto il politico estone. Inoltre, la controversia non dovrebbe distrarre dal compito principale di porre fine alla guerra in Ucraina.

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso sentimenti simili. Le misure annunciate da Trump rischiano di incoraggiare i nemici comuni. La Groenlandia non è in vendita, e le tariffe non cambierebbero questo fatto, ha affermato la 47enne maltese.

Meloni invita a evitare l'escalation

La premier italiana Giorgia Meloni ha messo in guardia dal rischio di un’escalation nei rapporti tra Europa e Stati Uniti.

«È evidente che esiste un problema di comunicazione tra le due parti», ha dichiarato la leader della destra italiana a margine di una visita a Seoul. «Ora è necessario riprendere il dialogo ed evitare un’escalation».

Meloni ha definito un errore le ultime minacce tariffarie di Trump. L’invio di soldati da parte di otto Paesi europei in una missione esplorativa sull’isola danese - a cui l'Italia non partecipa - non è diretto contro Washington, ha sottolineato, e non deve essere interpretato come un gesto «antiamericano». La presidente del Consiglio ha inoltre riferito di aver parlato direttamente con Trump al telefono. «Credo che in questa fase sia molto importante parlarsi».

I gruppi politici del Parlamento europeo non vogliono più l'accordo doganale

L'anno scorso l'UE aveva effettivamente concordato un accordo con gli Stati Uniti nel conflitto doganale, che il Parlamento europeo deve ancora approvare. Secondo l'accordo, la tariffa statunitense del 15% si applica alla maggior parte dei prodotti europei. Le tariffe sui beni industriali statunitensi, invece, saranno completamente abolite e le barriere all'importazione di alcuni prodotti alimentari saranno eliminate.

Il leader del Partito Popolare Europeo (PPE), Manfred Weber, ha annunciato che il suo gruppo è favorevole all'accordo tariffario, ma che l'approvazione non è possibile al momento, viste le minacce di Trump. «I dazi dello zero per cento sui prodotti statunitensi devono essere sospesi», ha dichiarato il politico della CSU.

Il PPE è il gruppo politico più numeroso del Parlamento europeo. Anche i leader del gruppo dei Socialisti e Democratici e del gruppo liberale Renew ora rifiutano l'accordo con gli Stati Uniti e hanno pubblicato le relative dichiarazioni su X. Sembra ormai improbabile che l'accordo doganale venga approvato nel voto della prossima settimana al Parlamento europeo.

Trump ha annunciato sabato le tariffe aggiuntive in riferimento al conflitto in Groenlandia. Le tariffe punitive del 10% si applicheranno dal 1° febbraio e quelle del 25% dal 1° giugno - su tutte le merci inviate negli Stati Uniti - fino a quando non sarà raggiunto un accordo sull'acquisto della Groenlandia.