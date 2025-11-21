Medio OrienteL'Anp: «Ondata di attacchi dei coloni in Cisgiordania»
SDA
21.11.2025 - 16:55
La presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha condannato la serie di attacchi commessi dai coloni israeliani oggi nelle città di Nablus, Ramallah, Betlemme ed Hebron e nei villaggi circostanti.
Keystone-SDA
21.11.2025, 16:55
21.11.2025, 16:56
SDA
Si tratta di aggressioni ai residenti palestinesi e la distruzione di proprietà. L'Anp denuncia la continua escalation della violenza dei coloni contro i palestinesi. Lo riferisce l'agenzia Wafa.
L'Anp ritiene «il governo israeliano pienamente responsabile delle loro gravi ripercussioni» e «invita l'amministrazione Usa a fare pressione sul governo israeliano di estrema destra affinché cessi di fornire protezione al terrorismo dei coloni e lo obblighi a rispettare il diritto internazionale, interrompendo gli attacchi terroristici contro le città, i villaggi e i campi profughi palestinesi».