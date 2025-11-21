  1. Clienti privati
Medio Oriente L'Anp: «Ondata di attacchi dei coloni in Cisgiordania»

SDA

21.11.2025 - 16:55

La colonia israeliana di Betlemme. (immagine d'archivio)
La colonia israeliana di Betlemme. (immagine d'archivio)
Keystone

La presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) ha condannato la serie di attacchi commessi dai coloni israeliani oggi nelle città di Nablus, Ramallah, Betlemme ed Hebron e nei villaggi circostanti.

Keystone-SDA

21.11.2025, 16:55

21.11.2025, 16:56

Si tratta di aggressioni ai residenti palestinesi e la distruzione di proprietà. L'Anp denuncia la continua escalation della violenza dei coloni contro i palestinesi. Lo riferisce l'agenzia Wafa.

L'Anp ritiene «il governo israeliano pienamente responsabile delle loro gravi ripercussioni» e «invita l'amministrazione Usa a fare pressione sul governo israeliano di estrema destra affinché cessi di fornire protezione al terrorismo dei coloni e lo obblighi a rispettare il diritto internazionale, interrompendo gli attacchi terroristici contro le città, i villaggi e i campi profughi palestinesi».

