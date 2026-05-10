Vladimir Putin a sorpresa, durante i festeggiamenti del Giorno della Vittoria, ha chiesto di nominare Gerhard Schroeder, ex cancelliere della Germania, Gerhard, come mediatore di un futuro negoziato tra l'Ue e la Russia per la fine della guerra in Ucraina. Ecco il percorso di questo politico navigato, oggi 82enne.

Gerhard Schröder in una foto del 2020. KEYSTONE

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La sera del 9 dicembre 2005, 17 giorni dopo aver lasciato l'incarico di cancelliere della Germania, Gerhard Schröder ricevette una telefonata sul cellulare.

Era un suo amico, il presidente russo Vladimir Putin, uno con cui aveva condiviso anche le saune in Russia quando guidava il governo tedesco.

«Hai paura di lavorare per noi?»

Lo zar stava facendo pressione su Schröder affinché accettasse l'offerta di guidare il comitato degli azionisti di Nord Stream, la società controllata dalla Russia incaricata di costruire il primo gasdotto sottomarino che collegava direttamente Russia e Germania.

«Hai paura di lavorare per noi?», avrebbe scherzato Putin. Schröder forse avrebbe avuto motivo di esserlo, vista l'apparenza di possibile conflitto d'interessi: il gasdotto che ora gli veniva chiesto di dirigere era stato approvato nelle ultime settimane del suo cancellierato, con il suo forte sostegno.

Eppure accettò l'incarico, il primo di altri lucrosi posti nelle società energetiche russe che lo hanno reso un paria nel suo Paese ma di cui non si è mai pentito.

L'uomo giusto per Putin

Ora il leader del Cremlino propone il suo nome come mediatore europeo nella guerra in Ucraina: un'ipotesi che rischia di essere già bruciata per il fatto che arriva da Putin e per i legami a doppio filo – e per quasi un milione di euro l'anno di compensi – di Schröder con lo zar.

Durante il suo mandato (1998-2005) come cancelliere di una coalizione rosso-verde si oppose alla guerra in Iraq, promosse una riforma sociale liberale contrastata da parte della sinistra dell'SPD e da parte del sindacato.

E rafforzò i rapporti energetici tra Germania e Russia sulla scia della convinzione tedesca – condivisa da una lunga successione di cancellieri, leader industriali, giornalisti e cittadini – che una Russia legata all'Europa attraverso il commercio e il gas avrebbe avuto troppo da perdere in un conflitto con il continente, rendendo la Germania più sicura e allo stesso tempo favorendo la sua economia.

Non ha mai fatto «mea culpa»

Schröder non era affatto il solo a pensarla così.

Ma oggi è diventato il volto più emblematico di quella lunga stagione di errori di valutazione, non solo perché non mostra alcun rimorso, ma anche perché ne ha tratto enormi profitti, entrando nei vertici di Rosneft e di società energetiche legate a Gazprom, guadagnando milioni di euro.

In un'intervista al New York Times, pochi mesi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, disse che non intendeva fare «mea culpa» e che non si pentiva di aver mantenuto durante la guerra stretti legami con Putin e i lucrosi incarichi in varie società energetiche russe.

Definì la guerra «un errore»

«Per gli ultimi 30 anni sono stati tutti d'accordo, ma improvvisamente ora tutti sanno cosa sarebbe stato meglio fare», disse al Nyt, che lo ribattezzò «l'ex cancelliere che diventò l'uomo di Putin in Germania».

Si schierò contro l'embargo energetico russo da parte di Berlino e definì la guerra «un errore».

Il mese dopo l'invasione russa fece anche un tentativo informale di contribuire alla fine della guerra in Ucraina.

Ora il suo amico al Cremlino vorrebbe che ci riprovasse.