  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Anthropic dice di no al Pentagono: «Nessun accesso all'IA senza limiti»

SDA

27.2.2026 - 08:13

L'azienda tecnologica Anthropic non si lascia intimidire dal Pentagono.
L'azienda tecnologica Anthropic non si lascia intimidire dal Pentagono.
Keystone

Anthropic «non può in buona coscienza» cedere alle richieste del Pentagono per accedere senza restrizioni alla sua tecnologia.

Keystone-SDA

27.02.2026, 08:13

27.02.2026, 08:47

La startup dell'intelligenza artificiale respinge così l'ultima offerta del Pentagono per disinnescare l'impasse che si è venuta a creare sull'uso di Claude, il suo chatbot, per scopi militari. «Le minacce non cambiano la nostra posizione: non possiamo in buona coscienza» cedere alle richieste, ha detto il CEO Dario Amodei in merito all'ultimatum del Pentagono.

Claude è l'unico modello di IA disponibile nei sistemi più riservati dell'esercito e quello con le migliori performance nelle attività di intelligence più delicate. Il Pentagono ha chiesto un accesso senza limiti ma Anthropic si è rifiutata di revocare completamente le sue misure di sicurezza. La startup aveva aperto a revocarle salvaguardando però due aree: la sorveglianza di massa degli americani e lo sviluppo di armi autonome, ovvero in grado di colpire senza l'intervento umano.

Il Pentagono aveva chiesto di più e ne è nato uno scontro acceso. Nei giorni scorsi il ministro della difesa Pete Hegseth aveva imposto un ultimatum ad Anthropic, concedendo fino a venerdì per accettare o meno la sua proposta.

I più letti

Le pagelle della terza serata di Sanremo: vincono Ubaldo Pantani, Mogol, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Imbarazzanti Fabio de Luigi e Virginia Raffaele. Irina Shayk inutile
Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché
Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Ecco i meme più divertenti della terza serata di Sanremo 2026
Hillary Clinton: «Non ho mai incontrato Epstein, nessuna idea dei sui crimini. Foste seri interroghereste Rubio e Bondi»

Altre notizie

Gran Bretagna. Disastro Labour, nella suppletiva a Manchester trionfano i Verdi

Gran BretagnaDisastro Labour, nella suppletiva a Manchester trionfano i Verdi

Medio Oriente. Il Pakistan: «Abbiamo attaccato installazioni talebane in Afghanistan»

Medio OrienteIl Pakistan: «Abbiamo attaccato installazioni talebane in Afghanistan»

Scandalo. Hillary Clinton: «Non conoscevo Epstein, voglio che la verità venga fuori»

ScandaloHillary Clinton: «Non conoscevo Epstein, voglio che la verità venga fuori»