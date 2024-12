Il neoeletto presidente del Consiglio degli Stati Andrea Caroni (PLR) ai festeggiamenti in suo onore a Herisau Keystone

Appenzello Esterno festeggia oggi l'elezione del «suo» neo eletto presidente del Consiglio degli Stati Andrea Caroni (PLR). Questi, durante la cerimonia a Herisau, ha sottolineato l'importanza delle istituzioni svizzere che permettono una convivenza pacifica.

La consigliera federale Karin Keller-Sutter, sua compagna di partito, ha parlato della «chiara bussola liberale di Caroni».

«Tu non sei certo l'unico, ma ho l'impressione che i rappresentanti di questo carattere liberale si stiano lentamente aggiungendo alla lista delle specie in via di estinzione», ha dichiarato Keller-Sutter durante i festeggiamenti, aggiungendo di poter affermare, in base alla sua esperienza, che la presidenza del Consiglio degli Stati è un compito impegnativo.

Caroni ha ricordato che ogni carica è più grande della persona che la ricopre, un principio delle istituzioni svizzere.

Il programma prevede anche uno scambio con la popolazione nel centro della cittadina, seguito da una cena. Caroni è stato eletto presidente del Consiglio degli Stati lunedì all'inizio della sessione invernale.

