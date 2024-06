La scure della giustizia si è abbattuta su un ex governatore argentino, condannato per gravi reati sessuali. (Immagine simbolica). Keystone

In Argentina, l'ex governatore della provincia di Tucumán, José Jorge Alperovich, al governo per tre mandati consecutivi, dal 2003 al 2015, è stato condannato a 16 anni di carcere per abuso sessuale ai danni di una sua nipote che gli faceva anche da segretaria.

SDA

Il giudice Ramos Padilla ha concesso tutto ciò che il pubblico ministero Sandro Abraldes aveva chiesto: non solo i 16 anni di carcere, ma anche una «riparazione» per la vittima.

La difesa farà appello contro la condanna.

L'arringa del pubblico ministero era stata molto dura. «Alperovich non voleva che lei lavorasse per lui. La volevo a letto. Il concetto è primitivo. Il signore feudale governa. Non puoi discutere con il grande capo. Fai quello che vuoi», ha detto Abraldes.

«Questo processo è un processo sull'impunità del potere. Lei si trovava in uno scenario di sottomissione, in una situazione di prigionia», ha aggiunto l'accusa.

