Javier Milei durante i festeggiamenti dopo l'annuncio del risultato delle elezioni. KEYSTONE

È febbre da vittoria elettorale in Argentina. Il sorprendente risultato del governo ultraliberista di Javier Milei, affermatosi col 40,7% alle elezioni legislative di metà mandato, ha trasmesso l'euforia in borsa, con le obbligazioni legate al dollaro in rally fin dall'apertura della seduta: rialzi al 25%, mentre le azioni di società quotate a Wall Street hanno spiccato il volo fino al 50%.

Keystone-SDA SDA

«Siamo riusciti a risanare l'economia» in difficoltà anche più del 2001 «e il peggio è passato», ha esultato il presidente, che in due anni ha ridotto l'inflazione dal 200% al 30%.

«È una consacrazione storica della visione ultraliberista», ha gongolato il leader, mentre le televisioni trasmettevano immagini di un paese ormai sempre più tinto di viola, il colore del partito La Libertad Avanza (Lla, letteralmente la libertà avanza, di destra radicale), contro i pronostici della vigilia, che parlavano di un testa a testa con l'opposizione.

Il sostegno di Trump

«È una svolta. Ora iniziamo a ricostruire l'Argentina», ha insistito Javier Milei, incassando le congratulazioni del presidente statunitense Donald Trump e del premier sovranista ungherese Victor Orban.

Una «vittoria schiacciante» l'ha definita l'inquilino della Casa Bianca, che più di ogni altro ha scommesso sull'economista con la motosega, mettendo sul piatto 40 miliardi di dollari (circa 32 miliardi di franchi al cambio attuale) per la tenuta economica del paese e quella dell'esecutivo per i prossimi due anni di mandato. Un partner strategico per Washington – come sottolineato dal segretario al Tesoro, Scott Bessent, nelle sue congratulazioni – anche per controllare più da vicino la regione, dove negli anni si sono andati consolidando gli affari di Pechino.

Aumentano i deputati alla Camera e al Senato

Una scommessa riuscita, alla luce dei dati definitivi che, secondo i conteggi del sito ufficiale del parlamento, vedono Lla vittorioso in 16 delle 24 province del paese e triplicare i numeri alla Camera e al Senato, infliggendo una distanza di sei punti al peronismo progressista della coalizione di sinistra Fuerza Patria (letteralmente forza patria), fermatosi al 34,9%. Dal 10 dicembre lo schieramento di Milei passa infatti dagli attuali 29 deputati a 82 (su un totale di 257), mentre in Senato somma altri dodici seggi ai sei iniziali per un totale di 18 (su 72).

Questo senza contare i risultati del partito dell'ex presidente Mauricio Macri – che prima delle elezioni ha rinnovato l'alleanza – e delle cosiddette formazioni dialoghiste, che potranno apportare alla maggioranza altri 55 parlamentari. Numeri che dovrebbero consentire al governo di far fronte alle offensive dell'opposizione al Congresso, e di promuovere le riforme strutturali già annunciate. «In materia fiscale, abbiamo in programma di abbassare le tasse e procederemo anche verso una modernizzazione del lavoro che non comporti una perdita di diritti», ha evidenziato Milei.

Verso il doppio mandato?

Ma la vera rivincita per il conservatore, che ha aperto la porta anche ad una possibile ricandidatura («Avrò altri due o sei anni») ed ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal risultato, è stato il successo nella roccaforte della sinistra, la provincia di Buenos Aires. Nel principale distretto elettorale del laese, Lla è riuscita ad imporsi in modo clamoroso con il 41,95% dei voti, contro il 40,9% di Fuerza Patria, che ha perso 900'000 consensi. In pratica restituendo il KO subito alle elezioni provinciali del 7 settembre.

E a urne ormai chiuse si parla anche di rimpasto di governo. Per il momento sembra essere rinviato a dopo il 10 dicembre. «Il gabinetto sarà progettato in base agli accordi. Verrà costruito alla luce del nuovo Congresso e delle alleanze che stringerò», ha commentato Milei. «Ora ho bisogno di partner per portare avanti le riforme. Abbiamo già mantenuto il 98% delle promesse elettorali. Con questo risultato voglio compiere quello che ancora manca».