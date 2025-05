Alla fine del 2024 gli argentini detenevano circa 271 miliardi di dollari in beni al di fuori del sistema finanziario locale. Keystone

Il presidente argentino Javier Milei ha invitato coloro che hanno dollari «sotto il materasso» a utilizzarli per riattivare l'economia del paese. «Non mi interessa minimamente da dove provengono», ha affermato il leader ultraliberista

Keystone-SDA SDA

La misura che il suo governo adotterà sarà una «misura antiriciclaggio esentasse», ha sostenuto Milei. «Potrete usare i vostri dollari senza lasciare tracce. Nessuno saprà dove li avete presi. Se sono frutto di una rapina, vanno denunciati. Ma non dobbiamo creare distorsioni economiche per combattere un reato.»

Le sue parole hanno sollevato critiche da parte di chi le vede in contrasto con la lotta alle transazioni sospette condotta dalle banche per prevenire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite come il traffico di droga o la tratta di esseri umani.

Secondo l'Istituto nazionale di statistica e censimento (Indec), alla fine del 2024 gli argentini detenevano circa 271 miliardi di dollari (poco più di 225 miliardi di franchi) in beni al di fuori del sistema finanziario locale. La cifra include il denaro contante conservato in casa, i fondi nelle cassette di sicurezza e i conti bancari all'estero.