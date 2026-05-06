Il governo dell'Argentina, il Paese da cui è salpata la nave da crociera su cui è stato rilevato un focolaio di hantavirus, ha confermato 41 casi della malattia dall'inizio del 2026.

Un esperto, protetto da una speciale tuta protettiva, disinfesta l'ingresso di una fogna nell'ambito dell'avvio di una massiccia campagna di derattizzazione volta a contrastare un'epidemia del letale hantavirus, trasmesso dai roditori, a Santiago del Cile, martedì 23 settembre 1997. AP

Keystone-SDA SDA

Ha pure riferito che l'attuale stagione epidemiologica mostra una diffusione superiore rispetto agli anni precedenti.

E soprattutto «superiore alla soglia di epidemia», secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute del Paese sudamericano.

«A livello nazionale, la stagione 2025-2026 mostra un numero di casi che si colloca, per quasi tutto il periodo analizzato, al di sopra della soglia di epidemia, con un aumento sostenuto dei casi accumulati nel corso della stagione», ha indicato il ministero.

Secondo l'ultimo Bollettino epidemiologico nazionale, l'Argentina ha registrato finora in questa stagione – compresa tra lo scorso luglio e giugno di quest'anno – 101 casi, di cui 32 decessi, il che corrisponde a un tasso di letalità del 31,7%, superiore a quello delle stagioni precedenti.

A due mesi dalla fine della stagione in corso, i dati registrati mostrano un aumento significativo rispetto alle stagioni precedenti, in cui si erano registrati numeri molto inferiori: 57 nella stagione 2024-2025, 75 nella stagione 2023-2024, 63 nella stagione 2022-2023, 43 nella stagione 2021-2022, 54 nella stagione 2020-2021 e 83 nella stagione 2019-2020.