Secondo il sondaggio Milei (La Libertad Avanza) raggiungerebbe il 33,2% dei voti mentre Massa lo tallona con il 32,2%. (Foto d'archivio) Keystone

A un mese dalle elezioni presidenziali e legislative argentine, c'è una parità tecnica fra i due principali candidati alla successione del presidente Alberto Fernández, l'ultraconservatore Javier Milei e il ministro dell'Economia di centro-sinistra, Sergio Massa.

È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi, a un mese esatto dalle votazioni previste per il 22 ottobre, dal Centro latinoamericano strategico di geopolitica (Celag).

Secondo il sondaggio Milei (La Libertad Avanza) raggiungerebbe il 33,2% dei voti mentre Massa lo tallona con il 32,2%, con una parità tecnica, compatibile con il margine di errore del rilevamento.

Al terzo posto si trova la leader del centro-destra di Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, che con il suo 28,1%, se si votasse oggi, resterebbe esclusa da un eventuale ballottaggio. Per una vittoria al primo turno, un candidato deve ottenere il 50% più uno di voti, o il 40% con un vantaggio del 10% sul secondo.

Per quanto riguarda la provincia di Buenos Aires, enorme e spesso decisivo bacino di voti, nelle elezioni per del governatore il 39,2% del campione intende votare per l'attuale governatore filogovernativo Axel Kicillof. L'oppositore candidato per JxC, Néstor Grindetti, ottiene il 33,1% dei voti, e Carolina Píparo, la candidata di Milei, è terza con il 24% dei voti.

Infine, quasi l'80% degli intervistati sostiene che voterà nello stesso modo fatto nelle elezioni primarie di agosto, mentre il 15,9% indica che non ha ancora deciso e solo il 2,6% afferma di non voler votare.

Il sondaggio Celag è stata realizzata nei giorni scorsi su un campione di oltre 2500 persone distribuite su tutto il territorio argentino e presenta un margine di errore fra +/-0,9% e +/-2,2%.

SDA