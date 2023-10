L'ultraliberista Javier Milei di La Libertad Avanza (Lla) è il favorito nella corsa odierna alle presidenziali. (immagine d'archivio) Keystone

Nelle regioni montuose dell'Argentina sono stati utilizzati 90 muli per consegnare le urne in vista delle elezioni di oggi, quando oltre 35 milioni di argentini decideranno chi sarà il loro nuovo presidente.

Oltre agli animali, l'Esercito ha usato anche un totale di 4,5 mila veicoli terrestri, un aereo C-130 'Hercules', 12 elicotteri e quattro barche.

Secondo il governo, sono stati mobilitati più di 86mila membri delle Forze armate e delle Forze di sicurezza per trasportare le urne in 17mila istituti in tutto il Paese. L'operazione prevede anche il monitoraggio meteorologico per ciascuna regione dell'Argentina. Nelle basi antartiche, ad esempio, sono 221 le persone autorizzate a votare.

A causa del fuso orario, le operazioni di voto si stanno tra l'altro già svolgendo per gli argentini residenti in Nuova Zelanda e Australia.

