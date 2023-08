I sottomarini nucleari russi verranno equipaggiati con i missili ipersonici Zircon. (immagine d'archivio) Keystone

La Russia equipaggerà i suoi nuovi sommergibili nucleari con i missili ipersonici Zircon, finora installati solo a bordo della fregata Ammiraglio Gorshkov.

Lo ha reso noto Alexei Rakhmanov, capo della United Shipbuilding Corporation, il più grande armatore russo, che produce i sottomarini. «Il lavoro in questa direzione è già in corso», ha annunciato Gorshkov in un'intervista all'agenzia Ria Novosti.

Gli Zircon, con una gittata tra i 400 e i 1.000 chilometri, sono l'equivalente per le unità navali dei Kinzhal, i missili capaci di volare a più volte la velocità del suono, di cui finora dispongono soltanto le forze russe.

Gli Zircon saranno installati a bordo dei sommergibili a propulsione nucleare della classe Yasen, conosciuti anche come Progetto 885M, costruiti per sostituire i vecchi sottomarini sovietici nell'ambito di un piano di ammodernamento della Marina militare. Al momento gli Yasen sono equipaggiati con missili da crociera Kalibr e Onyx.

Lo scorso febbraio il presidente Vladimir Putin aveva detto che la Russia aveva avviato una fornitura massiccia di missili Zircon alle sue forze navali per rafforzare le loro capacità nucleari.

SDA