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Ecco chi è Arrestato in Messico uno dei dieci latitanti più ricercati d'Europa

SDA

18.4.2026 - 20:34

Forze di polizia in Messico
Forze di polizia in Messico
Keystone

Il ministro della Sicurezza del Messico, Omar García Harfuch, ha annunciato l'arresto di János Balla, noto con il falso nome di «Dániel Takács».

Keystone-SDA

18.04.2026, 20:34

Il cittadino ungherese di 48 anni è accusato di traffico di stupefacenti ed è considerato uno dei dieci latitanti più ricercati in Europa.

L'operazione è avvenuta nello stato di Quintana Roo grazie alla collaborazione tra le forze dell'ordine messicane, le forze armate e le autorità ungheresi. L'uomo era destinatario di un avviso rosso dell'Interpol e di un mandato d'arresto dell'Europol.

Dopo una mirata attività investigativa, le autorità hanno individuato i suoi spostamenti nel municipio di Benito Juárez, procedendo poi al fermo. Balla è stato consegnato all'Istituto Nazionale di Migrazione, che valuterà la sua situazione e avvierà il processo di espulsione controllata verso il continente europeo.

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