  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Arrivati in tribunale i due attivisti della Flotilla arrestati da Israele

SDA

3.5.2026 - 10:07

Dimostranti pro Flotilla chiedevano ieri a Roma la liberazione dei due attivisti.
Dimostranti pro Flotilla chiedevano ieri a Roma la liberazione dei due attivisti.
Keystone

Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni dell'iniziativa pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa, sono nel tribunale di Ashkelon.

Keystone-SDA

03.05.2026, 10:07

03.05.2026, 10:18

Verranno sentiti in udienza: lo ha riferito all'Afp Miriam Azem, dell'ong israeliana per i diritti umani Adalah.

«Lo Stato ha chiesto di estendere la loro detenzione per quattro giorni», ha aggiunto.

I più letti

La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi
L'esercito svizzero spende oltre 3 milioni all'anno per i cavalli: ma a cosa servono davvero?
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Questo borgo simbolo delle Dolomiti sta facendo di tutto per allontanare i turisti!
Donna sbranata in Valtellina, ecco i primi risultati dell'autopsia

Sulla Flotilla

Medio Oriente. La Flotilla è ancora a Creta, ma annuncia: «Ripartiremo con più barche»

Medio OrienteLa Flotilla è ancora a Creta, ma annuncia: «Ripartiremo con più barche»

Medio Oriente. Sbarcati a Creta gli attivisti della Flotilla arrestati da Israele: «Azione illegale e pirata»

Medio OrienteSbarcati a Creta gli attivisti della Flotilla arrestati da Israele: «Azione illegale e pirata»

Medio Oriente. Israele blocca a Creta la Flotilla, Netanyahu: «Continueranno a veder Gaza su Youtube». Pioggia di proteste internazionali

Medio OrienteIsraele blocca a Creta la Flotilla, Netanyahu: «Continueranno a veder Gaza su Youtube». Pioggia di proteste internazionali

Altre notizie

Ecco perché. A rischio la candidatura del conservatore Alebardo de la Espriella per le elezioni in Colombia

Ecco perchéA rischio la candidatura del conservatore Alebardo de la Espriella per le elezioni in Colombia

Dal Confine. Donna sbranata in Valtellina, ecco i primi risultati dell'autopsia

Dal ConfineDonna sbranata in Valtellina, ecco i primi risultati dell'autopsia

Stati Uniti. Trump in difficoltà nei sondaggi, il 62% degli americani lo boccia

Stati UnitiTrump in difficoltà nei sondaggi, il 62% degli americani lo boccia