Medio OrienteArrivati in tribunale i due attivisti della Flotilla arrestati da Israele
SDA
3.5.2026 - 10:07
Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele dopo l'intercettazione di oltre 20 imbarcazioni dell'iniziativa pro-Palestina in acque internazionali alcuni giorni fa, sono nel tribunale di Ashkelon.
Keystone-SDA
03.05.2026, 10:07
03.05.2026, 10:18
SDA
Verranno sentiti in udienza: lo ha riferito all'Afp Miriam Azem, dell'ong israeliana per i diritti umani Adalah.
«Lo Stato ha chiesto di estendere la loro detenzione per quattro giorni», ha aggiunto.