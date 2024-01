L'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson (foto d'archivio) Keystone

L'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson si ritira dalla corsa alla Casa Bianca dopo il deludente risultato dei caucus dell'Iowa.

«Mi congratulo con Trump per la sua vittoria e con gli altri candidati. Sospendo la mia campagna per la presidenza e torno in Arkansas. Il mio messaggio sull'essere un repubblicano con esperienza che dice la verità sull'attuale favorito» fra i conservatori per il 2024 «non ha sfondato in Iowa», afferma Hutchinson.

SDA