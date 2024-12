Il presidente siriano Bashar Al-Assad. (Immagine d'archivio) Keystone

Il presidente siriano, Bashar Al Assad, ha promesso che «userà la forza per eliminare il terrorismo» in Siria.

SDA

Citato dall'agenzia Sana, il presidente siriano, che non si sa dove si trovi al momento, lo ha detto in una conversazione telefonica con un dirigente della repubblica separatista filo-russa dell'Abkhazia, in Georgia.

Secondo il leader di Damasco, «il terrorismo capisce solo il linguaggio della forza, e questo è il linguaggio con il quale lo schiacceremo e lo elimineremo, con chiunque lo appoggi e lo sponsorizzi».

Intanto cinque morti vengono segnalati da una ong a seguito di raid russi nei pressi dell'università di Aleppo, la città siriana conquistata ieri dai ribelli jihadisti.

SDA