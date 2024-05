Nancy Pelosi con il marito Paul. sda

David DePape, il 44enne accusato di aver tentato di rapire in casa l'allora speaker della Camera Nancy Pelosi e di aver picchiato con un martello suo marito Paul nel 2022, è stato condannato a 30 anni di reclusione.

L'uomo è stato condannato a 20 anni per il primo reato e a 30 per il secondo, ma la pena verrà scontata in continuazione. Al momento dell'irruzione Nancy Pelosi non era nell'abitazione.

L'accusa aveva chiesto 10 anni di più.

