C'è Kiev dietro? Assassinato a Mosca il generale russo Fanil Sarvarov, esplosa la sua auto

SDA

22.12.2025 - 09:51

L'auto distrutta
KEYSTONE

«Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre (...) a Mosca e il generale Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto a causa delle ferite riportate».

Keystone-SDA

22.12.2025, 09:51

22.12.2025, 10:38

Lo scrive l'agenzia russa Tass, che cita la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko, aggiungendo che le autorità sospettano la mano dei servizi ucraini nell'attentato.

Il generale promosso da Putin

Fanil Sarvarov, classe 1969, era nato nella regione di Perm (Urali) e si era formato nelle accademie militari delle forze corazzate e dello Stato maggiore. Ora era a capo della Direzione per l'Addestramento operativo del ministero della Difesa.

Nel 2024, aveva ricevuto dal presidente russo Vladimir Putin il grado di generale luogotenente.

Tra il 1992 e il 2003 Sarvarov ha partecipato alle operazioni di combattimento durante il conflitto osseto-inguscio e all'operazione antiterrorismo in Cecenia. Nel periodo 2015-2016 ha preso parte all'intervento delle forze armate russe in Siria.

In seguito alla partecipazione all'Operazione militare speciale Ucraina è stato inserito nell'elenco dei presunti «criminali di guerra», del portale web ucraino «Mirotvorets» (Peacemaker). Nel corso della carriera, è stato insignito dell'Ordine del Coraggio, dell'Ordine «Al Merito della Patria» e dell'Ordine «Al Merito Militare».

