Il pendolo in questa guerra gira e oggi gira in favore dell'Ucraina. Gli Usa hanno deciso di imporre sanzioni coi denti sul petrolio russo e l'Europa si affianca con un nuovo pacchetto di misure restrittive molto corposo, approvato in via ufficiale poco prima che i leader si ritrovassero al Consiglio per il vertice Ue. Non solo. Washington avrebbe dato il via libera alla fornitura di Patriot, indispensabili per la difesa dei cieli ucraini.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una fotografia d'archivio. sda

Keystone-SDA SDA

Volodymyr Zelensky si è quindi presentato a Bruxelles con una cera decisamente migliore.

Così l'attenzione (magari non tutta ma parecchia) si concentra ora sull'ipotesi di usare gli asset russi congelati per finanziare lo sforzo bellico dell'Ucraina.

Zelensky è stato cristallino: «Abbiamo intenzione di utilizzare una parte significativa di questi soldi per acquistare armi europee».

«Sarebbe una decisione giusta»

La partita diventa dunque circolare. I 140 miliardi della Banca Centrale russa, per quanto non sequestrati formalmente, finirebbero a finanziare sia la base industriale ucraina sia quella europea.

Mercoledì la Svezia ha mostrato la via, con un pre-accordo per la possibile fornitura all'Ucraina di 100-150 jet Gripen -- «deal» che ha lasciato di stucco gli altri partner.

«La Russia ha molta paura che l'Ue prenda una decisione sull'uso degli asset congelati, può darci la possibilità di vincere e non solo difenderci», ha detto Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles.

«Spero che oggi arrivi la decisione politica di usare gli asset e sarebbe una decisione grossa», ha aggiunto.

Ecco l'obiettivo delle manovre

L'obiettivo è quello di esercitare la massima pressione su Vladimir Putin per spingerlo finalmente al tavolo dei negoziati.

«Vi esorto a far sì che l'Ucraina acquisisca capacità a lungo raggio perché fa davvero la differenza per la Russia», ha detto ancora Zelensky.

«E queste armi a lungo raggio non sono solo negli Stati Uniti: anche alcuni Paesi europei ne dispongono, compresi i Tomahawk, stiamo già parlando con le capitali che possono aiutare».

L'ostacolo Ungheria, ma non solo

Ecco, il tema degli asset russi non è però una partita chiusa.

Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha fin da subito parlato di un via libera politico, appunto, all'idea dei prestiti di riparazione proposti dalla Commissione ma, in realtà, tra i 27 serpeggiano ancora molti dubbi.

L'Ungheria, si sa, non ne vuole neppure sentir parlare. La Slovacchia nicchia. La Repubblica Ceca sinora è sempre stata nel gruppo di testa nel sostegno a Kiev ma dopo le elezioni chissà.

Ad alzare la voce pubblicamente però è il premier del Belgio, Bart De Wever, che è entrato al Consiglio sbandierando «tre richieste» chiave, senza le quali si è detto «pronto a tutto» pur di bloccare il progetto.

Il veto, insomma. In pratica il Belgio chiede la condivisione dei rischi e delle garanzie nonché l'uso per lo schema dei beni russi presenti nei vari Paesi europei e non solo nei conti di Euroclear.

Una discussione più lunga del previsto

La discussione tra i leader – tutti presenti tranne Viktor Orban, impegnato quasi ironicamente con le celebrazioni della rivoluzione del 1956 contro l'Unione Sovietica – si è dunque protratta ben oltre il previsto, con i tecnici impegnati ad una revisione del testo delle conclusioni e l'esigenza di un buon numero di capitali, a sentire il parere della presidente della Bce Christine Lagarde nel corso della cena.

«L'intenzione – spiega una fonte diplomatica – non è mai stata di raggiungere una decisione oggi e ora sarebbe difficile, da un punto di vista politico, cassare del tutto le conclusioni».

La palla dunque, nel migliore delle ipotesi, passerà alla Commissione che da qui al prossimo vertice Ue dovrà mettere nero su bianco un testo legale che accolga il favore di ogni Paese. E non sarà semplice.

Sullo sfondo però esiste una realtà amara: l'Ucraina ha bisogno di quattrini e in fretta.

Venerdì a Londra ci sarà un altro incontro della coalizione dei volenterosi per affrontare gli aspetti più operativi, al quale parteciperà anche il segretario generale della Nato Mark Rutte, di ritorno dagli Usa dove ha visto Donald Trump.

«Non abbiamo ancora i Tomahawk, ma un giorno chissà...»

La sua missione era fin troppo chiara: 'resettare' il Tycoon dopo l'ennesima sbandata post telefonata con Vladimir Putin.

Zelensky, pur smentendo le indiscrezioni di un piano europeo per la pace in 12 punti, ha confermato il coordinamento coi partner e la disponibilità a partire dal congelamento del fronte per costruire finalmente la pace.

Tutto sommato, il bilancio del suo viaggio alla Casa Bianca non è poi «così male». «Sanzioni alla Russia, niente vertice in Ungheria senza l'Ucraina, non abbiamo ancora i Tomahawk ma chissà, forse un giorno...».