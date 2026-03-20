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Ticker Medio Oriente «Attaccato l'impianto nucleare iraniano di Natanz» - Trump: «Potremmo ridimensionare l'operazione»
Sara Matasci
21.3.2026
Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran nel quale è rimasta uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto, domenica 8 marzo, il figlio Mojtaba, rimasto ferito nei raid del 10 marzo. Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente nel live-ticker di blue News.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Sabato 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei.
- Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, che è rimasto ferito martedì 10 marzo nei raid americani-israeliani.
- È stato ucciso il 17 marzo anche Ali Larijani, segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale, considerato l'uomo più potente dell'Iran.
- La nuova Guida Suprema ha scritto: «Il Ministero dell'Intelligence deve proseguire sulla sua strada, creando insicurezza per i nemici e sicurezza per i cittadini iraniani».
- Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso il loro portavoce Ali Mohammad Naini.
- Nel frattempo, il Consiglio federale il Consiglio federale ha deciso di non più autorizzare le esportazioni di materiale bellico verso gli USA a causa della partecipazione del Paese al conflitto.
- Circa 1000 turisti svizzeri sono tuttora bloccati in vari Paesi del Medio Oriente.
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LivetickerNuovi contributi
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Liveticker finito
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12:09
I missili sull'isola Diego Garcia sono «una minaccia per gli interessi britannici»
Il Ministero della Difesa britannico ha criticato gli attacchi iraniani definendoli «una minaccia per gli interessi britannici» dopo le notizie relative al lancio di due missili balistici contro la base militare anglo-americana di Diego Garcia.
Lo riporta SkyNews citando il portavoce del Ministero: «Gli attacchi sconsiderati dell'Iran, che si abbattono su tutta la regione e tengono in ostaggio lo Stretto di Hormuz, rappresentano una minaccia per gli interessi britannici e per gli alleati della Gran Bretagna.»
«I jet della Raf e altri mezzi militari britannici continuano a difendere il nostro personale e le nostre truppe nella regione», ha proseguito la Difesa Gb sottolineando che «questo governo ha concesso agli Stati Uniti il permesso di utilizzare le basi britanniche per operazioni difensive specifiche e limitate.»
Secondo quanto appreso da Sky News, i missili sono stati lanciati contro Diego Garcia prima dell'aggiornamento fornito ieri dal governo britannico sull'utilizzo delle sue basi da parte degli Stati Uniti.
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11:25
L'Iraq blocca la produzione di petrolio nelle concessioni straniere
L'Iraq ha dichiarato lo stato di forza maggiore su tutti i giacimenti petroliferi sviluppati da compagnie petrolifere straniere, ordinando la chiusura totale della produzione nelle aree di concessione interessate, senza alcun risarcimento previsto dai termini contrattuali. Lo scrive Reuters, citando tre funzionari del settore energetico.
«La navigazione attraverso lo Stretto è stata gravemente compromessa da un'attività militare senza precedenti» recita una lettera del ministero del petrolio in una lettera datata 17 marzo e visionata da Reuters.
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10:48
«Usa e Israele attaccano l'impianto nucleare di Natanz», secondo i media iraniani
Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito l'impianto nucleare iraniano di Natanz, ha dichiarato l'organizzazione per l'energia atomica della Repubblica islamica.
«A seguito dei criminali attacchi perpetrati dagli Stati Uniti e dal regime sionista usurpatore contro il nostro Paese, il complesso di arricchimento di Natanz è stato preso di mira questa mattina», ha affermato l'organizzazione in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che «non è stata segnalata alcuna perdita di materiale radioattivo» nella zona dell'Iran centrale.
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10:21
Operazione terrestre dell'Idf nel sud del Libano: «Uccisi 4 terroristi»
L'Idf ha comunicato di essersi scontrato con Hezbollah nel sud del Libano, uccidendo quattro persone. Lo si legge su Telegram.
«Durante un'operazione di terra mirata nel Libano meridionale, le truppe della 91esima Divisione hanno identificato diversi terroristi armati di Hezbollah. Le truppe hanno eliminato un terrorista in uno scontro a terra. Inoltre, hanno diretto un aereo dell'Aeronautica Militare Israeliana che ha colpito diversi altri terroristi che avevano aperto il fuoco contro truppe Idf. Successivamente, le truppe hanno eliminato altri tre terroristi con il fuoco dei carri armati».
Non sono stati segnalati feriti tra le truppe Idf. Nello stesso comunicato si specifica che inoltre, l'Aeronautica Militare Israeliana, agendo su informazioni di intelligence Idf, ha colpito diverse sedi di Hezbollah a Beirut.
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9:39
Teheran conferma l'attacco all'isola Diego Garcia, a 4mila km dall'Iran
Teheran conferma di aver lanciato due missili balistici contro la base congiunta anglo-americana sull'isola di Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, a 3.810 chilometri dall'Iran: lo scrive Mehr.
«Questo lancio rappresenta un passo significativo nel confronto con gli Stati Uniti», sottolinea l'agenzia. Il fatto che l'Iran abbia preso di mira l'isola suggerisce che i suoi missili abbiano una gittata maggiore rispetto a quanto stimato. Il mese scorso il ministro degli Esteri Abbas Araghchi aveva affermato che Teheran aveva deliberatamente limitato la gittata dei propri missili a 2.000 km.
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8:31
Bessent: «L'Iran è la testa del terrorismo mondiale, stiamo vincendo»
«L'Iran rappresenta la testa del serpente del terrorismo globale e, grazie all'operazione Epic Fury del presidente Trump, stiamo vincendo questa battaglia cruciale a un ritmo persino più rapido del previsto». Lo scrive sui social media il segretario al Tesoro americano annunciando il via libera, temporaneo, alla vendita di petrolio iraniano già in navigazione.
«In risposta agli attacchi terroristici dell'Iran contro le infrastrutture energetiche globali, l'amministrazione Trump continuerà a dispiegare la potenza economica e militare dell'America per massimizzare il flusso di energia verso il mondo, rafforzare l'offerta globale e adoperarsi per garantire la stabilità del mercato», ha sottolineato Bessent.
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8:21
L'Iran lancia due missili contro l'isola Diego Garcia
L'Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro Diego Garcia, ma non ha colpito la base militare americano-britannica che sorge sull'isola nell'Oceano Indiano. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando diverse fonti ufficiali statunitensi.
Uno dei missili ha avuto un malfunzionamento durante il volo, mentre una nave da guerra americana ha lanciato un intercettore SM-3 contro l'altro, ha precisato il quotidiano. Non è chiaro quando sia avvenuto l'attacco.
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8:20
Un altro libanese sarebbe morto per i raid israeliani, secondo i media di Beirut
Una persona è morta, e altre due sono rimaste ferite, in seguito a un raid israeliano che ha colpito una casa nel sud del Libano. Lo riferiscono i media di Beirut.
«Jet israeliani hanno condotto un pesante attacco contro una casa nella città di Ghandouriyeh – scrive l'agenzia nazionale – causando un martire e ferendo altre due persone che sono state estratte dalle macerie».
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8:15
Trump: «Valuto un ridimensionamento dell'operazione in Iran»
L'Occidente si è svegliato con le parole di Donald Trump, il quale ha scritto in un lungo post su Truth che gli Stati Uniti sono vicini agli obiettivi della guerra in Iran e quindi stanno valutando un «ridimensionamento» dell'operazione militare.
Ha poi scaricato sull'Europa ed altre nazioni la responsabilità di garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz. «Sia pattugliato da chi lo usa, non da noi», ha detto il presidente su Truth.
«Lo stretto di Hormuz dovrà essere pattugliato e presidiato, secondo necessità, dalle altre nazioni che lo utilizzano, gli Stati Uniti non lo fanno!», ha scritto Trump
«Se richiesto, assisteremo questi Paesi nei loro sforzi relativi a Hormuz, ma ciò non dovrebbe essere necessario una volta debellata la minaccia dell'Iran. È importante sottolineare che per loro si tratterà di un'operazione militare facile», ha aggiunto il tycoon.
«Siamo ormai molto vicini al raggiungimento dei nostri obiettivi e valutiamo di ridimensionare i nostri ingenti sforzi militari in Medio Oriente nei confronti del regime terroristico dell'Iran», ha sottolineato Trump che ha poi elencato i suddetti obiettivi.
«(1) Degradarne completamente le capacità missilistiche, i sistemi di lancio e tutto ciò che vi è correlato. (2) Distruggere l'industria della difesa iraniana. (3) Eliminare la loro Marina e la loro Aeronautica, inclusi i sistemi d'arma antiaerei. (4) Non consentire mai all'Iran di avvicinarsi, neppure lontanamente, al possesso di capacità nucleari e mantenere costantemente gli Stati Uniti in una posizione tale da poter reagire in modo rapido e incisivo a una simile eventualità, qualora dovesse verificarsi. (5) Proteggere, ai massimi livelli, i nostri alleati mediorientali, tra cui Israele, l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, il Kuwait e altri ancora».
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8:10
Riapre il live-ticker
Buongiorno e ben ritrovati sul nostro live-ticker dedicato al conflitto in Medio Oriente.
Come ogni giorno, vi aggiorneremo con le principali notizie di giornata.
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22:00
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21:45
Missile iraniano impattano il centro d'Israele
La polizia e le Forze della Difesa Israeliane (Idf) hanno annunciato di aver inviato delle squadre nei luoghi in cui sono stati segnalati impatti nel centro di Israele, dopo che l'Iran ha lanciato un missile balistico con una testata a grappolo.
Lo scrive The Times of Israel, precisando che non sono stati segnalati feriti. Le immagini mostrano che l'impatto di una piccola bomba ha provocato un cratere in un parco giochi nella città centrale di Kiryat Ono.
Intanto, Donald Trump si è detto fiducioso che quando gli Stati Uniti saranno pronti a finire la guerra lo sarà anche Israele. «Credo di sì», ha detto parlando con i giornalisti alla Casa Bianca.
«Potrei avere un piano per l'isola di Kharg, o forse no. Ma come potrei mai dirlo a un giornalista?», ha risposto ad una domanda dei media alla Casa Bianca aggiungendo «è un luogo di cui stiamo parlando».
Nel frattempo, l'Iraq ha ridotto la sua produzione di petrolio di circa il 70% rispetto ai livelli precedenti la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, secondo quanto riferito ad Al Jazeera da una fonte del ministero del Petrolio del Paese. La chiusura riguarda sei giacimenti petroliferi a Bassora, nel sud del Paese, ha aggiunto la fonte.
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21:00
Nuove sirene d'allarme a Tel Aviv e nel centro d'Israele
Le sirene d'allarme per il lancio di missili o droni dall'Iran stanno risuonando in questi minuti a Tel Aviv e nel centro d'Israele. Lo constata l'agenzia di stampa italiana ANSA sul posto. È la decima volta da questa mattina che le sirene d'allarme risuonano.
Intanto, standoi all'AFP, la Turchia ha duramente criticato Israele per gli attacchi contro gli accampamenti militari nel sud della Siria, esortando la comunità internazionale a intervenire.
«Consideriamo l'attacco israeliano contro le infrastrutture militari nel sud della Siria una pericolosa escalation e lo condanniamo fermamente», si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri, che esorta la comunità internazionale «a fermare gli attacchi israeliani».
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20:55
Per Trump la NATO è «codarda»
Donald Trump rafforza la presenza militare americana in Medio Oriente e sferra un nuovo pesante attacco contro la Nato colpevole di non aiutare gli Stati Uniti in Iran.
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19:45
Il Regno Unito autorizza gli USA a usare basi per proteggere Hormuz
Il governo britannico ha dato il via libera agli Stati Uniti per l'utilizzo delle proprie basi militari al fine di lanciare attacchi contro obiettivi iraniani che minacciano lo Stretto di Hormuz.
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18:38
L'Iran spara missili dal centro del Paese
Le Forze di difesa israeliane (Idf) riferiscono che l'Iran ha iniziato a lanciare missili balistici contro Israele dal centro del Paese negli ultimi giorni.
Un portavoce delle Idf ha spiegato che i lanci da quest'area «vengono effettuati dopo che l'esercito ha privato il regime terroristico della maggior parte delle sue capacità di lancio dall'Iran occidentale, nell'ambito delle centinaia di raid aerei condotti dall'inizio dell'operazione».
Intanto, il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha partecipato alla preghiera per l'Eid nella moschea della capitale, dedicando poi un discorso ai «martiri del 2012», e tuonando contro i Fratelli musulmani e «ciò che stavano facendo», che «non ha nulla a che vedere con l'Islam».
Allora, ha detto, «abbiamo scelto di combattere il terrorismo e, allo stesso tempo, di perseguire lo sviluppo economico» per il bene del Paese. «Non siamo mai stati cospiratori - ha detto -. Non abbiamo cospirato, volevamo solo preservare il nostro Paese» da «operazioni e attentati terroristici che si verificavano quasi quotidianamente».
«Lo Stato - ha aggiunto - ha combattuto una dura guerra contro il terrorismo per 10 anni». «I terroristi - ha detto - volevano spezzare il nostro spirito, uccidere la speranza, farci credere che non ci fosse un domani. Lo hanno detto e lo hanno fatto», ma le «istituzioni egiziane, l'esercito, la polizia e la magistratura, hanno resistito con fermezza affinché l'Egitto potesse superare quel periodo difficile».
«L'Egitto - ha detto ancora - un Paese di 120 milioni di abitanti, compresi i visitatori, è ora sicuro e stabile grazie al sacrificio dei martiri».
Si è poi soffermato sui costi della guerra, «circa 40 milioni di sterline egiziane al giorno, oltre all'inestimabile perdita di ogni martire e ferito, in tutto circa 120 miliardi di sterline», ha sottolineato. E rivolgendosi ai giovani: «non siamo stati noi a iniziare tutto questo».
Sisi ha rivelato che dopo il 2011 non ha mai dubitato che i Fratelli Musulmani (ora designati come gruppo terroristico) avrebbero governato l'Egitto.
Ma allo stesso tempo, era certo che non sarebbero rimasti al potere «perché gli egiziani non accettano di essere costretti, che si tratti di pregare in una moschea o in una chiesa. L'Egitto - ha concluso - è un Paese in cui nessuno è costretto ad abbracciare una religione».
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17:35
In Israele sirene da nord a sud per missili da Libano e Iran
Sirene sono suonate in diverse aree del Paese, da nord a sud, per lanci di missili in contemporanea dal Libano e dall'Iran.
Un impatto diretto ha colpito l'area del centro commerciale nella città di Dimona, nei pressi della quale si trova il «Centro di ricerca nucleare del Negev». I servizi di soccorso riportano che non si sono registrati feriti.
Intanto, la Missione Nato in Iraq (Nmi) ha adeguato la propria postura, trasferendo in sicurezza tutto il proprio personale dal Medio Oriente all'Europa.
«Desidero ringraziare la Repubblica dell'Iraq e tutti gli Alleati che hanno contribuito al trasferimento in sicurezza del personale», ha dichiarato il generale Alexus Grynkewich, Comandante Supremo Alleato in Europa. La Missione Nato in Iraq proseguirà dal Comando delle Forze Congiunte di Napoli.
«Desidero inoltre ringraziare gli uomini e le donne della Missione Nato in Iraq, che hanno portato avanti la loro missione con dedizione durante tutto questo periodo: sono dei veri professionisti», ha aggiunto Grynkewich. Gli ultimi uomini e donne della Missione in Iraq hanno lasciato il Paese oggi.
La Nmi è una missione di consulenza e di rafforzamento delle capacità non combattenti volta ad assistere l'Iraq nella creazione di istituzioni e forze di sicurezza più sostenibili, trasparenti, inclusive ed efficaci, affinché siano in grado di stabilizzare il proprio Paese, combattere il terrorismo e impedire il ritorno dell'Isis/Daesh.
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17:10
Berna ferma le esportazioni di armi verso gli USA
Il Consiglio federale ha deciso di non più autorizzare esportazioni di materiale bellico verso gli Stati Uniti a causa della partecipazione del Paese al conflitto con l'Iran. Nessuna nuova richiesta è stata approvata dall'escalation del conflitto il 28 febbraio.
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16:00
Altre tre navi da guerra e migliaia di marines USA
Il Pentagono sta inviando tre navi da guerra e migliaia di marines in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali 2'200-2'500 marines sono diretti verso il Us Central Comand, responsabile per le forze armare americane in Medio Oriente.
I marines che il Pentagono sta inviando appartengono al gruppo anfibio di pronto intervento della USS Boxer e della 11esima unità di spedizione che hanno base in California.
L'invio è il secondo massiccio dispiegamento di marines nell'ultima settimana, dopo che il Pentagono - riporta il Wall Street Journal - ha inviato in Medio Oriente la USS Tripoli, che ha base in Giappone, e la 31esima unità di spedizione dei marines.
Dal canto suo, «L'aviazione israeliana ha eliminato a Teheran l'altro ieri Mahdi Rastami Shamestan, un alto funzionario del ministero dell'Intelligence del regime iraniano». Lo ha detto il portavoce dell'Idf Effie Defrin in conferenza stampa, aggiungendo che Shamestan era una figura chiave nell'organizzazione di attività terroristiche contro israeliani ed ebrei in Israele e nel resto del mondo.
Frattanto, Hezbollah ha negato di avere una presenza negli Emirati Arabi Uniti, dopo che le autorità emiratine hanno annunciato l'arresto di almeno cinque membri di una «rete terroristica» legata a Hezbollah e al suo sostenitore, l'Iran. In una dichiarazione, il gruppo militante libanese ha affermato di «negare le accuse inventate mosse contro di esso dalle autorità di sicurezza degli Emirati Arabi Uniti... Hezbollah non ha alcuna presenza negli Emirati Arabi Uniti o in qualsiasi altro Paese, sotto alcuna copertura, denominazione commerciale o altro».
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15:10
Trump attacca gli alleati della NATO per l'Iran: «Codardi, ce ne ricorderemo»
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca gli alleati della Nato.
«Senza gli Usa» l'Alleanza «è una tigre di carta. Non vogliono unirsi alla battaglia per fermare un Iran con il nucleare. Ora che la battaglia è vinta dal punto di vista militare, con ben pochi pericoli per loro, si lamentano degli altri prezzi del petrolio che devono pagare ma non vogliono aiutare ad aprire lo Stretto di Hormuz. Vigliacchi, ce ne ricorderemo», afferma Donald Trump sul suo social Truth.
Intanto, il generale Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, secondo quanto riporta un post su X dell'agenzia Isna in farsi, se l'è presa con gli avversari, dichiarando : «Teniamo sotto sorveglianza i codardi funzionari e comandanti nemici: i funzionari e le autorità iraniane vivono con il popolo, tra il popolo e per il popolo e non sono come quelli israeliani e americani, che si nascondono in scantinati e rifugi. D'ora in poi, i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri per i nemici».
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14.15
Baghdad: «La missione Nato si ritira temporaneamente dall'Iraq»
La missione Nato in Iraq si è temporaneamente ritirata dal Paese, hanno riferito all'Afp due funzionari della sicurezza irachena, citando l'impatto della guerra in Medio Oriente. «Non ci sono disaccordi» con il governo iracheno, ha dichiarato un funzionario in condizione di anonimato. «Si tratta di un ritiro temporaneo. Sono preoccupati per la situazione», ha aggiunto.
«Possiamo confermare che stiamo rimodellando il nostro dispiegamento nell'ambito della missione Nato in Iraq. La sicurezza del nostro personale è di primaria importanza», ha fatto sapere il portavoce dell'Alleanza Alisson Hart, senza dare ulteriori dettagli.
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13.33
Qatar: «Con i danni della guerra giù l'export di Gnl, effetti su Asia ed Europa»
Secondo il governo del Qatar gli attacchi iraniani contro l'impianto di Ras Laffan ridurranno del 17% in cinque anni la capacità di esportazione di gas naturale, causando al paese una perdita di 20 miliardi di dollari di entrate annuali. Lo scrive la Bbc.
Il Gnl viene prodotto raffreddando il gas naturale a temperature molto basse utilizzando una grande unità di processo industriale nota come ‹train›, spiega l'emittente britannica, e il ministro afferma che gli attacchi iraniani hanno danneggiato due dei 14 ‹train› dell'impianto.
«Cinque anni non bastano per una riparazione», ha dichiarato alla Bbc Ciaran Roe, direttore commerciale di HySights, società di informazioni di mercato per i combustibili puliti con sede a Singapore. «Si tratta di una ricostruzione completa».
I paesi asiatici sono i più dipendenti dal Gnl del Qatar, in particolare Giappone, Corea del Sud, India e Cina. In Europa, Italia e Belgio sono già grandi clienti, ma il continente nel suo complesso sta diventando sempre più dipendente dal gas mediorientale, avendo abbandonato le importazioni russe in seguito alla guerra in Ucraina e il Qatar è uno dei principali, se non il principale, attore nel mercato globale del gas naturale, ricorda la testata. «La paura potrebbe persistere sul mercato per diversi mesi, se non anni», afferma Roe. «Questo cambierà il modo di pensare dei governi nei confronti delle importazioni di Gnl»
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12.56
100 arresti ad Abu Dhabi: «Diffondevano false notizie sulla guerra»
La polizia dell'emirato di Abu Dhabi ha annunciato l'arresto di oltre 100 persone per aver filmato e diffuso «informazioni fuorvianti» sulla guerra, mentre gli stati del Golfo intensificano il controllo sulle pubblicazioni relative agli attacchi iraniani.
Gli arresti riguardano «109 individui di varie nazionalità che hanno filmato luoghi e incidenti e diffuso informazioni fuorvianti sui social media durante gli eventi in corso», secondo una dichiarazione pubblicata su X.
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12.26
Petrolio: per l'Arabia Saudita a 180 dollari se lo shock prosegue
L'Arabia Saudita ritiene che il prezzo del petrolio possa schizzare fino a 180 dollari al barile, nel caso in cui lo shock energetico dovesse protrarsi oltre aprile.
Lo scrive il Wall Street Journal citando alcuni funzionari del ramo sauditi, sottolineando che tali livelli di prezzo «potrebbero innescare una recessione o un cambiamento dei comportamenti dei consumatori che farebbero crollare la domanda»
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11.47
Teheran: «Almeno 16 navi in fiamme dopo gli attacchi USA-Israele»
Almeno 16 navi mercantili hanno preso fuoco nel porto iraniano di Bandar Lengeh, nel Golfo Persico meridionale, dopo essere state colpite durante gli attacchi statunitensi e israeliani di oggi. Lo ha dichiarato il governatore del porto Foad Moradzadeh.
Le imbarcazioni, sia private che commerciali, provenienti dai porti di Bandar Lengeh e Bandar Kong, sono state distrutte dal vasto incendio insieme a parte del porto, ha aggiunto il governatore, citato da Tasnim.
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11.34
L'Idf: «Raid su strutture del regime iraniano a est di Teheran»
L'Idf comunica che l'aeronautica militare "sta attaccando strutture del regime iraniano nell'area di Nur, a est di Teheran'.
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09.36
Erdogan: «Che Dio possa distruggere Israele»
«Possa Egli, ‹il dominatore› (Al-Kahrar), schiacciare e distruggere Israele». Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, utilizzando uno dei nomi usati nell'Islam per descrivere Dio: Kahrar, traducibile come «il dominatore» o «colui che sottomette».
Come riferisce l'agenzia Anadolu, il leader turco si è espresso in questi termini parlando dopo la preghiera del venerdì in una moschea di Rize, località sul Mar Nero di cui la sua famiglia è originaria. «Che Dio ci protegga e ci preservi al più presto dalla calamità dei sionisti», ha aggiunto Erdogan nel suo discorso.
Erdogan ha accusato Israele di avere ucciso migliaia di persone, aggiungendo che lo Stato ebraico ne pagherà il prezzo. «Questo Israele sionista ha ucciso centinaia e migliaia di persone».
«Non ho dubbi che ne pagherà il prezzo», ha aggiunto Erdogan, sottolineando che «il Medio Oriente è incandescente in questo momento».
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09.19
Pasdaran: «Il nostro portavoce è stato ucciso dagli attacchi USA-Israele»
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato che gli attacchi statunitensi e israeliani hanno ucciso il loro portavoce Ali Mohammad Naini.
Naini «è stato martirizzato nel vile e criminale attacco terroristico condotto dalla parte americano-sionista all'alba», hanno affermato le Guardie in una dichiarazione sul loro sito web Sepah News.
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08.59
Khamenei: «Bisogna creare insicurezza per i nemici»
«Il Ministero dell'Intelligence deve proseguire sulla sua strada, creando insicurezza per i nemici e sicurezza per i cittadini iraniani».
Lo si legge in un messaggio attribuito alla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, in cui ha espresso le sue condoglianze al presidente Masoud Pezeshkian «per il martirio del ministro dell'Intelligence Esmaeil Khatib».
Nel messaggio pubblicato su Mehr News, l'agenzia di stampa iraniana semi-ufficiale di proprietà statale, Khatib viene descritto come «un veterano di guerra instancabile» che «ha profuso grandi sforzi per la causa della Rivoluzione Islamica».
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08.47
Erdogan: «Israele ha ucciso migliaia di persone, ne pagherà il prezzo»
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di avere ucciso migliaia di persone, aggiungendo che lo Stato ebraico ne pagherà il prezzo.
«Questo Israele sionista ha ucciso centinaia e migliaia di persone», ha detto il leader turco, ieri sera, durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan, dopo la preghiera in una moschea di Rize, sulla costa del Mar Nero.
«Non ho dubbi che ne pagherà il prezzo», ha aggiunto Erdogan, come riferisce Anadolu, sottolineando che «il Medio Oriente è incandescente in questo momento».
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08.32
Nella notte forti esplosioni in più città dell'Iran
Nella notte sono state segnalate forti esplosioni in diverse città iraniane. Lo scrive Iran International. Secondo le prime informazioni, le esplosioni si sono verificate a Bandar Lengeh e Isfahan, mentre a Yazd le autorità hanno riferito che due siti militari alla periferia della città sono stati presi di mira nelle prime ore del mattino.
Esplosioni sono state udite anche nelle contee di Bardsir e Baft, nella provincia di Kerman, e ad Arak.
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08.17
Raid aerei nel sud del Libano all'alba di oggi, molti feriti
Israele ha effettuato attacchi aerei contro città del Libano meridionale, causando numerosi feriti, secondo quanto riportato venerdì dai media statali.
«Aerei da combattimento nemici israeliani hanno colpito all'alba, prendendo di mira le città di Bafliyeh e Hanine nei distretti di Tiro e Bint Jbeil», ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Nna, aggiungendo che le forze israeliane hanno colpito altre cinque città nel sud del Paese.
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08.03
Greggio giù di oltre il 2% dopo le rassicurazioni di Netanyahu
I prezzi del greggio sono scesi di oltre il 2% dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'Iran sta subendo una «decimazione» e che la guerra finirà prima di quanto molti temessero.
Accolte con favore anche le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui le forze israeliane non avrebbero più preso di mira le infrastrutture energetiche di Teheran.
Nonostante ciò, con il conflitto che entra nella quarta settimana, la maggior parte dei titoli azionari ha registrato un calo poiché gli investitori sono preoccupati per i mercati energetici, con il petrolio che si mantiene ancora intorno ai 100 dollari e il gas in forte aumento a causa dell'effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz.
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08.00
Riapre il nostro live-ticker
Buongiorno e ben ritrovati sul nostro live-ticker. Anche oggi vi aggiorneremo sugli eventi che avvengono in Medio Oriente dopo l'avvio della guerra da parte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.
Buona lettura!