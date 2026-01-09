  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Attacchi massicci su Kiev, 4 morti e 19 feriti

SDA

9.1.2026 - 07:20

Un edificio residenziale a Kiev, colpito dagli attacchi.
Un edificio residenziale a Kiev, colpito dagli attacchi.
Keystone

Almeno quattro persone sono morte, e altre 19 sono rimaste ferite, in seguito a massicci attacchi scagliati dalla Russia su Kiev. Secondo quanto riferiscono le autorità della capitale riprese dai media ucraini.

Keystone-SDA

09.01.2026, 07:20

09.01.2026, 07:22

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, ha dichiarato che «un paramedico è morto e altri quattro sono stati feriti mentre prestavano soccorso alle persone nel distretto di Darnytskyi».

L'aeronautica ha spiegato poi che alcuni attacchi sono stati registrati sulla città di Leopoli dove sono stati intercettati missili balistici che viaggiavano a velocità ipersonica, a circa 13mila km orari, cosa che ha portato il sindaco della città a chiedersi se si fosse trattato di un Oreshnik.

I più letti

Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026
Fino a 1,6 milioni di franchi di spese per le vittime di Crans-Montana
Giornata di lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana. Ecco cosa significa e perché sono così rare in Svizzera
In Svizzera si prevedeva di allentare le norme di sicurezza antincendio, ecco come
La storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

Altre notizie

Proteste in Iran. Enormi folle di manifestanti a Teheran e in altre città

Proteste in IranEnormi folle di manifestanti a Teheran e in altre città

Si alzano le voci. Macron attacca Trump: «In preda ad aggressività neocoloniale». Duro anche Berlino: «Un covo di briganti»

Si alzano le vociMacron attacca Trump: «In preda ad aggressività neocoloniale». Duro anche Berlino: «Un covo di briganti»

Iran-USA. «Reza Pahlavi atteso a Mar-a-Lago». Le piazze iraniane lo invocano

Iran-USA«Reza Pahlavi atteso a Mar-a-Lago». Le piazze iraniane lo invocano