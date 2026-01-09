Un edificio residenziale a Kiev, colpito dagli attacchi. Keystone

Almeno quattro persone sono morte, e altre 19 sono rimaste ferite, in seguito a massicci attacchi scagliati dalla Russia su Kiev. Secondo quanto riferiscono le autorità della capitale riprese dai media ucraini.

Keystone-SDA SDA

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, ha dichiarato che «un paramedico è morto e altri quattro sono stati feriti mentre prestavano soccorso alle persone nel distretto di Darnytskyi».

L'aeronautica ha spiegato poi che alcuni attacchi sono stati registrati sulla città di Leopoli dove sono stati intercettati missili balistici che viaggiavano a velocità ipersonica, a circa 13mila km orari, cosa che ha portato il sindaco della città a chiedersi se si fosse trattato di un Oreshnik.