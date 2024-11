Allarme aereo nazionale in Ucraina per un attacco missilistico russo (archivio) Keystone

L'aeronautica ucraina ha emesso un allarme aereo nazionale, segnalando attacchi missilistici contro diverse regioni.

SDA

«L'allarme aereo è stato dichiarato in tutta l'Ucraina a causa della minaccia missilistica», ha annunciato su Telegram, sottolineando che i missili hanno preso di mira soprattutto le regioni di Odessa, Kherson e Mykolaiv.

Il ministro ucraino Herman Galushchenko – come riporta l'agenzia Unian – ha detto che il settore energetico è sotto attacco missilistico. Gli attacchi agli impianti si stanno verificando in tutta l'Ucraina. In varie regioni – tra cui quella della capitale Kiev – l'erogazione di energia elettrica è stata interrotta. I missili sono stati lanciati da aerei bombardieri e dal mar Nero.

Dal canto loro le unità di difesa aerea russe hanno respinto un massiccio attacco di droni ucraini nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia, ha riferito il governatore Veniamin Kondratyev su Telegram.

«Oggi le nostre difese aeree hanno sventato un altro tentativo di attacco terroristico nella regione di Krasnodar. Due comuni sono stati presi di mira durante un massiccio attacco di droni. Nella città di Slavyansk-on-Kuban, frammenti di droni sono caduti vicino a una casa. Le finestre dell'edificio sono state distrutte. Purtroppo, la proprietaria della casa è rimasta ferita», ha precisato il governatore.

