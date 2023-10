Gaza brucia. Keystone

Stanotte l'esercito israeliano ha condotto attacchi su «larga scala» nella Striscia di Gaza. I morti sarebbero finora 1900 secondo fonti di Hamas dall'inizio delle ostilità.

Tra i morti figurerebbe anche il capo del sistema aereo di Gaza, Merad Abu Merad. Stando all'esercito israeliano, Merad è ritenuto responsabile «per aver diretto i terroristi durante il massacro di sabato scorso». Israele ha condotta attacchi anche nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah.

L'esercito israeliano avrebbe inoltre arrestato oltre 230 operativi di Hamas in diverse località della Cisgiordania dall'inizio dell'operazione Spade di Ferro. Tra gli arrestati, stando al Jerusalem Post, ci sono anche due esponenti di spicco dell'organizzazione terroristica, Sheikh Adnan Asfour e Ahmed Awad, catturati a Nablus.

Per quanto attiene alla popolazione civile, finora circa 423mila palestinesi hanno lasciato le loro case a Gaza, secondo l'ONU, scappati ancor prima dell'ordine di evacuazione di Israele.

Ad ogni modo, per il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell, il piano di Israele di evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza in un solo giorno è «assolutamente impossibile da attuare». Diversi paesi del Golfo, come l'Arabia Saudita, hanno criticato il piano di evacuazione. A queste critiche si aggiungono quelle delle ONG israeliane e della Russia.

SDA