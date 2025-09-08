Il bus dove è stato aperto il fuoco KEYSTONE

Quattro almeno sei le persone rimaste uccise lunedì mattina in un attentato a Gerusalemme nord, al Ramot Junction, secondo le prime informazioni fornite dal servizio di soccorso del Magen David Adom e dalla polizia.

Keystone-SDA SDA

«Due terroristi che hanno sparato sono stati uccisi», ha riferito Channel 12.

I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Sono stati uccisi da un soldato che si trovava sul posto, secondo le prime informazioni. Cinque feriti sono in gravi condizioni.

Il notiziario di Channel 12 ha intervistato il paramedico del servizio ambulanze arrivato sul luogo dell'attacco: «Siamo arrivati in massa non appena abbiamo sentito la segnalazione. Una volta sul posto abbiamo visto persone che giacevano prive di sensi ai lati della strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell'autobus. C'è molta distruzione sulla scena, vetri rotti a terra e molta confusione. Abbiamo iniziato a fornire cure mediche ai feriti e continuiamo a curarli e a trasportarli in ospedale».

Hamas: «Benediciamo l'azione eroica a Gerusalemme»

«Benediciamo l'azione eroica, una risposta naturale ai crimini dell'occupazione». Lo scrive Hamas su Telegram celebrando l'attentato a Gerusalemme che ha provocato la morte di sei civili israeliani.

Netanyahu: «Accerchiati i villaggi dei terroristi»

Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere, durante la visita al luogo dell'attacco, che «siamo in un'operazione di inseguimento e accerchiamento dei villaggi da cui provenivano i terroristi. Raggiungeremo tutti coloro che li hanno aiutati, chi li ha mandati».

«Lo Shin Bet, l'Idf hanno sventato centinaia di attentati quest'anno, ma purtroppo non questa mattina», ha affermato. «Voglio dirlo nella maniera più chiara: questi attentati non ci indeboliscono. Al contrario aumentano la nostra determinazione a completare le missioni che ci siamo assunti, sia a Gaza, sia in Cisgiordania, ovunque».