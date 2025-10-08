  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Gran Bretagna Attacco a sinagoga Manchester, l'aggressore è stato ispirato dall'Isis

SDA

8.10.2025 - 17:47

La polizia sulla scena dell'attacco alla sinagoga (foto d'archivio)
La polizia sulla scena dell'attacco alla sinagoga (foto d'archivio)
Keystone

L'aggressore ucciso la settimana scorsa nell'attacco di Yom Kippur alla sinagoga ortodossa di Heaton Park, a Manchester, il 35enne britannico di origine siriana Jihad Al-Shamie, si era avvicinato negli ultimi tempi alle idee dell'Isis.

Keystone-SDA

08.10.2025, 17:47

08.10.2025, 17:53

Aveva dichiarato la sue fedeltà al gruppo terroristico.

Lo ha reso noto oggi la Greater Manchester Police sulla base degli ultimi sviluppi dell'indagine e l'esame della memoria del suo computer.

Gli investigatori non hanno per ora elementi a sostegno di legami concreti dell'uomo con l'Isis o con altri gruppi organizzati. Hanno tuttavia raccolto indizi su una sua radicalizzazione più o meno recente.

Gran Bretagna. Attacco con coltello in una sinagoga di Manchester, 4 feriti e aggressore colpito

Gran BretagnaAttacco con coltello in una sinagoga di Manchester, 4 feriti e aggressore colpito

Ma soprattutto si basano sulla registrazione di una sinistra telefonata – il cui contenuto è emerso sui media solo oggi – fatta da Shamie in persona al 999 (numero di emergenza della polizia) subito prima dell'attacco: chiamata nella quale dichiarava la sua adesione e annunciava esplicitamente di voler uccidere dei fedeli ebrei «in nome dello Stato Islamico».

La Greater Manchester Police precisa comunque di star ancora indagando «sui moventi» esatti dell'attacco: sfociato nella morte di due membri della comunità ebraica locale e nel ferimento di alcuni altri; nonché nell'uccisione da parte di agenti armati dello stesso assalitore.

Gran Bretagna. Il killer di Manchester è stato identificato, altre tre persone sotto arresto

Gran BretagnaIl killer di Manchester è stato identificato, altre tre persone sotto arresto

Secondo il profilo emerso nei giorni scorsi, Jihad Al-Shamie non risulta essere mai stato individuato dai radar dell'antiterrorismo in passato. Ma era stato fermato di recente in seguito a una denuncia di violenza sessuale, salvo essere rilasciato su cauzione.

Emigrato da ragazzino nel Regno, e cittadino britannico dal 2006, risulta essere uno dei tre figli di un medico siriano – pure trapiantato a Manchester – fuggito dal Paese d'origine all'epoca del regime di Assad (più tardi combattuto anche dall'Isis) e impegnatosi anni fa in missioni sanitarie in zone di guerra come il Sud Sudan per conto di alcune Ong.

I più letti

La vendita delle classiche Sugus è crollata a picco, ecco cosa c'è dietro
L'UE potrà presto leggere le vostre chat private sul cellulare?
Paolo Duca: «Fa molto male, abbiamo preso una pugnalata alle spalle»
Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati

Altre notizie

Stati Uniti. L'ex direttore dell'Fbi Comey in tribunale per la prima volta

Stati UnitiL'ex direttore dell'Fbi Comey in tribunale per la prima volta

Francia. I socialisti: «Nessuna garanzia sulla realtà della sospensione della riforma delle pensioni»

FranciaI socialisti: «Nessuna garanzia sulla realtà della sospensione della riforma delle pensioni»

Situazione a Gaza. I media: «I palestinesi vogliono aumentare i liberati da 250 a 300»

Situazione a GazaI media: «I palestinesi vogliono aumentare i liberati da 250 a 300»

Regolamentazione. In Germania una nuova legge consentirà alla polizia di abbattere i droni

RegolamentazioneIn Germania una nuova legge consentirà alla polizia di abbattere i droni