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Re Carlo «preoccupato» L'uomo arrestato per l'attacco di Londra ha problemi di salute mentale e precedenti

SDA

29.4.2026 - 19:00

La comunità israelita è sgomenta.
La comunità israelita è sgomenta.
Keystone

Re Carlo III si è detto oggi «profondamente preoccupato» e turbato per il doppio accoltellamento terroristico di sospetta matrice antisemita perpetrato contro due uomini di fede ebraica nel quartiere londinese di Golders Green.

Keystone-SDA

29.04.2026, 19:00

29.04.2026, 19:26

Lo si legge in un messaggio diffuso da Buckingham Palace a nome del sovrano e della regina Camilla a margine della visita di stato che la coppia reale sta svolgendo negli Stati Uniti. Il re assicura inoltre «le sue preghiere e i suoi pensieri» verso le vittime.

L'uomo di 45 anni arrestato per l'accoltellamento di due cittadini ebrei nel quartiere di Golders Green – un'aerea abitata da una vasta comunità osservante nel nord della capitale del Regno – «ha precedenti di grave violenza e problemi di salute mentale», ha da parte sua dichiarato il comandante della Met Police, Mark Rowley, parlando a pochi metri da dove si è compiuto l'attacco terroristico, considerato di matrice antisemita.

L'ufficiale è stato però contestato assieme alla laburista Sarah Sackman, intervenuta subito dopo. Gli abitanti della zona hanno urlato «vergogna!» e hanno manifestato preoccupazione sostenendo di non sentirsi sufficientemente tutelati dalle forze dell'ordine.

Rowley e la parlamentare hanno avuto difficoltà a completare l'intervento con cui volevano esprimere vicinanza alla comunità ebraica.

Regno Unito. Due persone accoltellate in quartiere ebraico a Londra

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