Nella città di Dilling Attacco con droni in un ospedale militare in Sudan, 7 morti

SDA

14.12.2025 - 18:05

Soldati sudanesi in forze nel sud del paese. (Foto d'archivio)
Keystone

Un attacco di droni contro un ospedale militare nella città assediata di Dilling, nel Sudan meridionale, ha causato «sette morti e 12 feriti», ha riferito all'Afp un operatore sanitario della struttura.

Keystone-SDA

14.12.2025, 18:05

14.12.2025, 19:36

Tra le vittime c'erano pazienti e i loro accompagnatori, ha detto il medico a condizione di anonimato, spiegando che l'ospedale militare «serve i residenti della città e dei suoi dintorni, oltre al personale militare». Dilling, nello stato chiave del Kordofan del Sud, è controllata dall'esercito sudanese ma assediato da forze paramilitari rivali.

