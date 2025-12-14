Nella città di DillingAttacco con droni in un ospedale militare in Sudan, 7 morti
14.12.2025 - 18:05
Un attacco di droni contro un ospedale militare nella città assediata di Dilling, nel Sudan meridionale, ha causato «sette morti e 12 feriti», ha riferito all'Afp un operatore sanitario della struttura.
Tra le vittime c'erano pazienti e i loro accompagnatori, ha detto il medico a condizione di anonimato, spiegando che l'ospedale militare «serve i residenti della città e dei suoi dintorni, oltre al personale militare». Dilling, nello stato chiave del Kordofan del Sud, è controllata dall'esercito sudanese ma assediato da forze paramilitari rivali.