Attacco di Hamas al kibbutz Kfar Aza, shock anche per i militari: «Mai visto niente di peggio»

Soldati israeliani perlustrano l'area intorno al Kibbutz Kfar Aza, dove Hamas ha ucciso molte persone. Ilia Yefimovich/dpa

«Quando ho visto i corpi di due bambini, sono crollato»: il brutale attacco dei terroristi di Hamas al Kibbutz Kfar Aza, non lontano dalla Striscia di Gaza, ha traumatizzato anche il personale militare.

Hai fretta? blue News riassume per te Sta emergendo solo ora la portata dell'attacco di Hamas al Kibbutz Kfar Aza. Persino gli ufficiali dell'esercito israeliano sono scioccati e traumatizzati.

Secondo l'esercito israeliano, più di cento residenti del kibbutz sono stati uccisi, secondo alcuni ci sarebbero più di 150 morti.

Kfar Aza si trova a soli due chilometri dalla Striscia di Gaza. Mostra di più

«Non ho mai visto niente di peggio», dice Omer Barak. Per due giorni, il giovane ufficiale israeliano ha combattuto gli aggressori palestinesi che stavano creando scompiglio nel Kibbutz Kfar Aza. «Quando ho visto i corpi dei due bambini uccisi, sono crollato», racconta.

La vera portata del brutale attacco del fine settimana da parte dell'organizzazione radicale islamica Hamas è diventata visibile solo qualche giorno dopo, quando l'esercito israeliano ha recuperato i morti.

Sei sacchi per cadaveri giacevano accanto a tre biciclette per bambini parcheggiate con cura. Secondo diversi ufficiali militari israeliani intervistati dall'agenzia di stampa AFP, sono stati uccisi più di 100 residenti del kibbutz. Alcuni parlano addirittura di 150 civili morti.

Nella parte del kibbutz dove vivevano i giovani, le case sono state bruciate. «I palestinesi le hanno incendiate per costringere i residenti a uscire», racconta l'ufficiale Barak. Poi, dice, hanno sparato sulla gente con le mitragliatrici.

«Ma molti sono morti tra le fiamme piuttosto che essere uccisi dai terroristi. Abbiamo trovato molti corpi nelle case», riferisce il 24enne.

Sabato, giorno di riposo ebraico, gli aggressori non ci hanno messo molto a raggiungere l'insediamento agricolo. La Striscia di Gaza è a soli due chilometri di distanza. Ora, a distanza di giorni, nuvole di fumo si alzano da Gaza: l'esercito israeliano si sta vendicando.

I razzi fanno parte della vita quotidiana

La minaccia faceva parte della vita quotidiana a Kfar Aza. Alcuni vivevano nel vecchio kibbutz per la convinzione di dover dimostrare la presenza israeliana qui, al confine con la Striscia di Gaza. Altri semplicemente perché la vita nella comunità è più economica rispetto a quella in città.

Hamas ha lanciato più volte razzi contro Israele dalla Striscia di Gaza. Ma i bombardamenti regolari sembrano niente rispetto al crudele attacco su larga scala di sabato. Persino il personale militare più esperto è rimasto scioccato e traumatizzato.

Di fronte al massacro di Kfar Aza, il generale maggiore in pensione Itai Veruv non può fare a meno di pensare al generale statunitense Dwight D. Eisenhower, che fu sopraffatto dalla crudeltà nazista quando visitò il campo di concentramento di Buchenwald alla fine della Seconda Guerra Mondiale. «Quando stavamo recuperando i corpi di civili e bambini ho pensato a Eisenhower dopo che aveva visto i campi di sterminio in Europa», ha detto Veruv ai giornalisti.

«I terroristi lanciavano granate nei bunker»

L'odore di morte aleggia sul prato curato di Kfar Aza. I cadaveri dei combattenti di Hamas sono riconoscibili dai loro sottili giubbotti antiproiettile, alcuni sono già in fase di decomposizione. Il corpo smembrato di un attentatore giace davanti ai rifugi antiaerei. «I terroristi hanno lanciato granate nei bunker. Nessuno è sopravvissuto», dice Veruv.

Uno scooter sporco di fuliggine, un piccolo casco da bicicletta rosa, una lavatrice distrutta e la carcassa di un camion bruciato sono testimoni silenziosi del violento attacco. «70 terroristi armati e addestrati» hanno compiuto «un massacro, una catastrofe» a Kfar Aza, dice Veruv.

«Non riesco ancora a credere a quello che vedo qui. Di solito queste immagini provengono dall'Ucraina o mostrano atti della rete terroristica dello Stato Islamico», afferma un riservista dell'esercito israeliano che desidera rimanere anonimo. L'uomo d'affari di Tel Aviv ha aiutato a liberare Kfar Aza e altri villaggi della zona.

L'uomo è un oppositore della politica del premier Benjamin Netanyahu, che secondo lui impedisce a israeliani e palestinesi di avvicinarsi. Negli ultimi mesi ha manifestato ogni sabato contro i piani del Governo di riorganizzare il sistema giudiziario. «Volevo la pace, è l'unica soluzione», spiega il riservista. «Ma non si può fare la pace con Hamas».