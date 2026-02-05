  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Natura selvaggia Un attacco di piranha ha causato oltre 40 feriti in Argentina

SDA

5.2.2026 - 13:13

Il pericolo si nasconde nelle acque di un braccio del Delta del Paranà. (Immagine d'archivio).
Il pericolo si nasconde nelle acque di un braccio del Delta del Paranà. (Immagine d'archivio).
Keystone

In Argentina, un attacco di piranha ha causato il ferimento di oltre 40 persone a Playa Victoria, che si affaccia sul fiume Victoria, un braccio del delta del Paraná, nella provincia di Entre Ríos.

Keystone-SDA

05.02.2026, 13:13

05.02.2026, 14:04

In uno dei casi più seri, a una vittima è stato amputato un dito dopo essere stata morsa dal pesce.

Gli incidenti si sono verificati nei giorni scorsi e hanno portato le autorità a chiudere la zona alla balneazione. Secondo il quotidiano 'El Once', il bagnino Alejandro Martín, presente sul posto, ha dichiarato che tutte le ferite sono da considerarsi gravi.

In un comunicato, l'ospedale Fermín Salaberry (che domenica ha curato sette persone, tra cui bambini), ha ribadito che in alcune zone sono presenti cartelli che vietano di fare il bagno e ha avvertito dell'importanza di rispettare le restrizioni per evitare rischi.

Ciononostante, secondo testimoni, molti visitatori ignorano gli avvertimenti.

Tra le misure allo studio c'è l'installazione di una rete lungo la riva del fiume per impedire ai pesci di avvicinarsi.

L'anno scorso, nella regione sono stati registrati più di 320 attacchi. Secondo gli esperti, le alte temperature favoriscono la presenza di 'palometas', pesci carnivori simili ai piranha.

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Il pattinatore spagnolo non potrà portare i Minion sul ghiaccio di Milano: «Sono estremamente deluso»
Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Un malware attacca le chat di gruppo di WhatsApp, ecco come proteggersi
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio

Altre notizie

USA-Iran. I mediatori presentano un piano in 5 punti a Washington e Teheran

USA-IranI mediatori presentano un piano in 5 punti a Washington e Teheran

Guerra. Ignazio Cassis, presidente in carica dell'OSCE, è a Mosca per dei colloqui sull'Ucraina

GuerraIgnazio Cassis, presidente in carica dell'OSCE, è a Mosca per dei colloqui sull'Ucraina

Medio Oriente. A Gaza l'esercito israeliano spiana il cimitero di guerra britannico

Medio OrienteA Gaza l'esercito israeliano spiana il cimitero di guerra britannico