Secondo Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, si è trattato di un attacco terroristico ucraino. (Foto d'archivio) Keystone

Cinque marinai dell'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni contro due navi cargo provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Baku citato dall'agenzia russa Interfax.

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Le navi attaccate sono due cargo battenti bandiere straniere, la Natra e la Zircon, sulle quali erano imbarcati 25 cittadini dell'Azerbaigian, ha precisato un portavoce del ministero degli Esteri di Baku citato dall'agenzia azera Apa.

L'attacco è avvenuto nella baia della città russa di Taganrog, nel Mar d'Azov.

Altri tre marinai azeri sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale nella città russa di Yeysk.

Mosca punta il dito contro l'Ucraina: «Secondo le informazioni disponibili, le navi sono state attaccate da droni ucraini, a ulteriore conferma della natura terroristica del regime di Kiev, che prende sempre più di mira i civili e le infrastrutture civili», ha dichiarato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo.