È salito ad almeno 28 morti, fra cui turisti stranieri, il bilancio dell'attacco nel Kashmir indiano dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di turisti. Decine i feriti.

Il Fronte di resistenza (Trf), ritenuto un gruppo ombra della formazione armata indipendentista islamista kashmira Lashkar-e-Taiba, ha rivendicato l'attacco, secondo quanto riferito a News18 da fonti di intelligence di alto livello.

La valle del Kashmir, unica regione dell'India a maggioranza musulmana è contesa da decenni da India e Pakistan.

I terroristi hanno preso di mira un gruppo di persone, tra cui donne e anziani, nell'aggressione avvenuta dopo mezzogiorno. Testimoni oculari hanno riferito alle forze di sicurezza che due o tre uomini in divisa militare si sono precipitati nell'area, sparando indiscriminatamente ai turisti che si godevano a cavallo i prati di Baisaran a Pahalgam, una cittadina dell'Himalaya spesso descritta come la «Svizzera dell'India».

Le forze della sicurezza sono intervenute immediatamente nell'area e hanno lanciato una massiccia operazione antiterrorismo per dare la caccia agli aggressori. I video delle conseguenze dell'attacco mostravano persone immobili e insanguinate a terra, mentre le donne cercavano freneticamente i loro cari.

Il primo ministro del Jammu e Kashmir, Omar Abdullah, ha condannato l'attacco, definendolo un «abominio, molto più grande di qualsiasi altro attacco che abbiamo visto contro i civili negli ultimi anni». Persone di tutti i partiti politici si sono unite nel condannare l'atroce attacco terroristico.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha telefonato al ministro degli Interni Amit Shah per fare il punto della situazione in Jammu e Kashmir, mentre si trovava in Arabia Saudita per una visita. «Condanno fermamente l'attacco terroristico a Pahalgam, Jammu e Kashmir. Condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari. Prego che i feriti si riprendano al più presto. Viene fornita tutta l'assistenza possibile alle persone colpite. I responsabili di questo atto atroce saranno assicurati alla giustizia... non saranno risparmiati», ha precisato Modi.

L'incidente è avvenuto mentre il vicepresidente statunitense J.D. Vance, che ha espresso le sue condoglianze per le vittime, era in visita di quattro giorni in India.