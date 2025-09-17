  1. Clienti privati
Medio Oriente Attacco israeliano a tende a Gaza City, superati i 65mila morti

SDA

17.9.2025 - 17:53

Mentre la gente fugge da Gaza City, il bilancio delle vittime in quasi due anni di guerra ha superato in 65mila palestinesi morti, secondo il ministero della salute di Gaza, che fa capo ad Hamas.
Mentre la gente fugge da Gaza City, il bilancio delle vittime in quasi due anni di guerra ha superato in 65mila palestinesi morti, secondo il ministero della salute di Gaza, che fa capo ad Hamas.
Keystone

Un filmato diffuso sui social media, ripreso e verificato da Al Jazeera, mostra un'enorme nuvola di fumo che si alza dopo un attacco israeliano al campo di al-Shati.

Keystone-SDA

17.09.2025, 17:53

17.09.2025, 17:56

Più di 65mila morti

Il ministero della Salute di Gaza, che fa capo ad Hamas, ha intanto reso noto che il bilancio delle vittime a Gaza supera i 65.000 morti dall'inizio della guerra nel 2023.

Secondo gli ultimi dati, almeno 65.062 palestinesi sono stati uccisi e 165.697 feriti negli attacchi a Gaza in quasi due anni di guerra. Nelle ultime 24 ore, gli ospedali hanno ricevuto i corpi di 7 persone uccise e 87 feriti provenienti dai centri di distribuzione degli aiuti.

L'ultimo bilancio delle persone morte mentre cercavano aiuto nei centri gestiti dall'organizzazione americana GHF è di 2.504, e oltre 18.381 feriti. I morti di fame dell'ultimo giorno sono 4, il totale sale a 432, inclusi 146 bambini.

