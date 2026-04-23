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Guerra in Medio Oriente Attacco israeliano nel sud del Libano uccide tre persone

SDA

23.4.2026 - 19:20

Una via di Nabatieh, nel sud del Libano
Una via di Nabatieh, nel sud del Libano
Keystone

Un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso tre persone. Lo riporta in un comunicato il ministero della Salute libanese.

Keystone-SDA

23.04.2026, 19:20

23.04.2026, 19:42

«Il raid dello Stato ebraico sulla strada di Shoukine, nel distretto di Nabatieh, a più di 30 chilometri dal nord di Israele, ha ucciso tre persone, mentre un attacco nel villaggio di Yater ha ferito due persone, tra cui un bambino», ha affermato il ministero.

I nuovi attacchi arrivano a poche ore dal nuovo round di colloqui a Washington tra gli ambasciatori libanesi e israeliani.

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