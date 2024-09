Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky (foto d'archivio) Keystone

Tre persone sono morte e 25 sono rimaste ferite negli attacchi lanciati dalle forze russe durante la notte contro la città di Leopoli, nell'Ucraina occidentale: lo riporta Ukrainska Pravda su Telegram, precisando che tra i morti c'è una ragazza di 14 anni.

SDA

Il governatore della regione di Leopoli, Maksym Kozytskyi, precedentemente, su Telegram, aveva annunciato la morte di due persone e il ferimento di almeno 23 persone.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram ha reso noto che l'attacco missilistico russo di ieri a Poltava, nell'Ucraina centro-orientale, ha provocato almeno 51 morti e 271 feriti.

«Sappiamo che ci sono persone sotto le macerie dell'edificio distrutto», ha aggiunto il capo dello Stato, che in precedenza aveva promesso una risposta alla «feccia russa», tornando a chiedere ai Paesi Nato il permesso di utilizzare le armi da loro fornite per colpire in profondità la Russia.

SDA