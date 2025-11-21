  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina «Attacco russo nella notte su Zaporizhzhia, almeno 5 morti»

SDA

21.11.2025 - 11:33

Il mercato distrutto dal raid aereo russo su Zaporizhzhia.
Il mercato distrutto dal raid aereo russo su Zaporizhzhia.
Keystone

Cinque persone sono state uccise da un attacco russo su Zaporizhzhia, lanciato ieri sera. I feriti sono nove. Lo rende noto Ukrinform, che cita un post Telegram del Servizio di Emergenza Statale.

Keystone-SDA

21.11.2025, 11:33

21.11.2025, 11:49

A tarda sera i russi hanno sganciato una bomba ad alto potenziale sul quartiere Shevchenkivskyi. La bomba ha colpito il mercato, danneggiato bancarelle e negozi e colpito alcune case.

«Ci sono già nove vittime del bombardamento russo su Zaporizhzhia», hanno scritto i soccorritori. Almeno cinque grattacieli e padiglioni commerciali sono stati danneggiati.

Il capo dell'amministrazione regionale di Zaporizhia Ivan Fedorov, riporta ancora Ukrinform, ha scritto su Telegram: «La gente continua a chiedere aiuto ai medici dopo l'attacco notturno alla città. Attualmente, i medici stanno registrando 10 residenti di Zaporizhia che necessitano di aiuto».

