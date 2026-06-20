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Guerra in Ucraina Attacco russo su Kharkiv, almeno un morto e 9 feriti

SDA

20.6.2026 - 08:18

Soccorsi in azione a Kharkiv, dove almeno una persona ha perso la vita in un attacco russo.
Soccorsi in azione a Kharkiv, dove almeno una persona ha perso la vita in un attacco russo.
Keystone

È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali.

Keystone-SDA

20.06.2026, 08:18

20.06.2026, 08:36

Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati.

Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, ha riferito questa mattina che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale.

«Purtroppo, durante le operazioni di ricerca e soccorso, è stato ritrovato il corpo di una persona deceduta sotto le macerie dell'edificio distrutto», ha dichiarato Terekhov in un aggiornamento su Telegram.

Nell'attacco al distretto di Kholodnogirsky a Kharkiv 9 persone sono rimaste ferite, cinque delle quali sono state ricoverate in ospedale, riferisce Oleg Synegubov, capo dell'amministrazione militare regionale.

Mentre le autorità di Kherson, nell'Ucraina meridionale, hanno riferito che una donna di 72 anni è rimasta ferita in un attacco di droni a Zelenivka e altre tre nel distretto di Korabelny, sempre a Kherson.

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