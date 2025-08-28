Edificio colpito dai russi a Kiev (foto d'archivio) Keystone

Almeno otto persone sono state uccise nell'attacco missilistico russo di stanotte su Kiev, tra cui un 14enne . Altre 45 persone sono rimaste ferite, hanno affermato le autorità di Kiev. Tra i feriti ci sono diversi bambini.

Keystone-SDA SDA

Le sirene antiaeree, scrive il Kyiv Independent citando le autorità locali, hanno risuonato in tutta l'Ucraina per tutta la notte. La Russia ha colpito la capitale con droni e missili balistici, danneggiando case, uffici e scuole in tutta la città. Un condominio di cinque piani è stato colpito direttamente ed è stato completamente distrutto.

La città è stata attaccata da più direzioni da droni tipo Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal, ha dichiarato il capo dell'Amministrazione Militare della Città di Kiev, Tymur Tkachenko. Almeno quattro aerei MiG-31 – jet armati con missili Kinzhal – sono decollati durante l'attacco.

Le prime esplosioni ci sono state alle 21:30 di ieri sera, con decine di droni e diversi missili. Un secondo attacco di missili balistici è stato registrato intorno alle 3 di notte su Kiev. Un terzo attacco è avvenuto alle 5:30, sulla capitale e su altre zone del paese.

È attualmente in corso un massiccio intervento di soccorso per rimuovere le macerie e recuperare le vittime che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto i detriti. L'intervento coinvolge circa 500 soccorritori e 1000 operatori di emergenza, ha affermato il Ministro dell'Interno Ihor Klymenko.

«In totale, il numerso dei siti danneggiati a Kyiv arriverà a centinaia, con migliaia di finestre rotte», ha spiegato il capo dell'amministrazione militare Tkachenko.

Danneggiato un edificio della delegazione UE

BRUXELLES (ats ans) - L'edificio della delegazione dell'Ue a Kiev è stato danneggiato dagli attacchi russi avvenuti la scorsa notte. Lo scrive su X la commissaria Ue per l'Allargamento, Marta Kos.

«Condanno fermamente questi brutali attacchi, un chiaro segnale che la Russia rifiuta la pace e sceglie il terrore. La nostra piena solidarietà va al personale dell'Ue, alle loro famiglie e a tutti gli ucraini che stanno subendo questa aggressione», scrive Kos.

Da parte sua, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha detto di essere «inorridito dall'ennesima notte di mortali attacchi missilistici russi contro l'Ucraina». «I miei pensieri - ha aggiunto - sono rivolti alle vittime ucraine e anche al personale della delegazione Ue in Ucraina, il cui edificio è stato danneggiato da questo deliberato attacco russo».

L'aggressione della Russia non fa che rafforzare la nostra determinazione a stare al fianco dell'Ucraina e del suo popolo. «L'Ue non si lascerà intimidire», afferma Costa.