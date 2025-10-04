  1. Clienti privati
Guerra Attacco russo su una stazione ferroviaria, decine di feriti in Ucraina

SDA

4.10.2025 - 12:30

Ancora un attacco russo a un treno ucraino (qui ciò che rimane di un convoglio colpito il 28 agosto 2025 a Kiev).
Keystone
Keystone

Crudele attacco russo con un drone alla stazione ferroviaria di Shostka, nella regione di Sumy. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram postando il video di un treno passeggeri in fiamme. Al momento si segnalano decine di feriti.

Keystone-SDA

04.10.2025, 12:30

04.10.2025, 13:32

«I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili. E questo è terrorismo, che il mondo non ha il diritto di ignorare. Ogni giorno la Russia toglie vite umane. E solo la forza può costringerli a fermarsi. Ora non bastano le parole. Sono necessarie azioni forti», aggiunge il presidente ucraino.

