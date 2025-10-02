  1. Clienti privati
Gran Bretagna Attacco alla sinagoga di Manchester: ci sono tre morti, compreso l'aggressore

SDA

2.10.2025 - 13:39

Polizia nei pressi della sinagoga presa di mira
Polizia nei pressi della sinagoga presa di mira
KEYSTONE

Sono due le persone uccise nell'attacco compiuto oggi nel giorno di Yom Kippur dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Lo riferisce la polizia aggiornando ufficialmente il bilancio.

Keystone-SDA

02.10.2025, 13:39

Due delle quattro vittime date inizialmente per ferite sono morte in seguito alle coltellate ricevute o alle conseguenze dell'investimento del veicolo condotto da un aggressore solitario.

La Greater Manchester Police ha confermato pure la morte di una terza persona, un uomo identificato come il sospetto assassino, abbattuto dal fuoco di due agenti armati.

Il totale delle persone colpite è salito ad almeno cinque. Oltre ai due morti, la polizia riferisce ora di tre altri feriti «in gravi condizioni».

«Un gran numero di fedeli stava pregando nella sinagoga al momento dell'episodio», sottolineano gli investigatori. Sono rimasti chiusi dentro fino a quando l'area non è stata «resa di nuovo sicura». Dopo di che «sono stati tutti evacuati».

Gran Bretagna. Attacco con coltello in una sinagoga di Manchester, 4 feriti e aggressore colpito

Gran BretagnaAttacco con coltello in una sinagoga di Manchester, 4 feriti e aggressore colpito

