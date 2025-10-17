Sigfrido Ranucci si è affacciato a un balcone della sede della Rai poche ore dopo l'esplosione dell'ordigno a casa sua. KEYSTONE

Un ordigno rudimentale con un chilo di esplosivo, lasciato tra due vasi con la miccia accesa a pochi metri dall'abitazione. Una deflagrazione potente che ha semidistrutto le due auto del giornalista d'inchiesta Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione della Rai «Report» e già da tempo sotto scorta.

Keystone-SDA SDA

Teatro dell'attentato, che solo per un caso fortuito non ha provocato vittime, la villetta a Pomezia, cittadina alle porte di Roma, dove vive con la famiglia. Un atto intimidatorio potenzialmente letale che ha preso di mira uno dei giornalisti simbolo dell'informazione del servizio pubblico italiano, autore di inchieste scomode su illeciti e corruzione nella pubblica amministrazione, sulla criminalità organizzata, sulle frange estreme della galassia ultras, sulle infiltrazioni dei clan negli appalti.

Nei confronti del giornalista è arrivata la solidarietà, unanime, di tutto il mondo politico, a partire dalle massime cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso una «severa condanna» su quanto avvenuto alle 22.17 di giovedì, mentre la premier Giorgia Meloni ha sottolineato come la «libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere».

Aperte le indagini

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, assicurando l'impegno delle forze di polizia a individuare «rapidamente gli autori» di un gesto «vigliacco», ha subito disposto il rafforzamento ai massimi livelli di ogni misura di protezione. E già in giornata al cronista è stata assegnata un'auto blindata.

Le auto danneggiate dopo la detonazione della bomba. KEYSTONE

Delle indagini si occupano i pm della Direzione distrettuale antimafia. Ora, il primo obiettivo di chi indaga è quello di accertare la matrice dell'attentato, risalire agli autori materiali e agli eventuali mandati.

A colloquio con i magistrati

Il fascicolo al momento è stato aperto per danneggiamento aggravato e violazione della legge sulle armi. Il procuratore Francesco ha assicurato il massimo impegno dell'ufficio, augurandosi che «non si torni ai tempi bui degli attacchi ai rappresentanti della stampa». Le verifiche sono affidate ai carabinieri che per tutta la notte e nelle prime ore della mattina hanno raccolto il racconto di Ranucci.

Il giornalista ha fornito una serie di elementi anche ai magistrati che lo hanno ascoltato per due ore nel pomeriggio. «Abbiamo delineato con i magistrati un contesto – ha detto lasciando gli uffici giudiziari -. Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. Sono cose molto complesse da provare». Tra le piste, oltre a quella della malavita organizzata, anche quella che riconduce agli ultras.

L'autore era lì poco prima

Secondo le primissime evidenze investigative, l'ordigno era composto da circa un chilogrammo di materiale esplosivo pressato. La bomba non aveva timer o congegni di attivazione a distanza: l'autore, o gli autori, dunque, l'hanno lasciata all'esterno dell'abitazione pochi minuti prima della deflagrazione, avvenuta circa 20 minuti dopo il rientro a casa in auto della figlia del cronista. Probabile che chi ha compiuto l'attentato conoscesse gli spostamenti e i tragitti di Ranucci.

Fondamentale sarà l'analisi dei residui dell'ordigno, non una «semplice» bomba carta. E gli inquirenti sperano di ottenere risposte anche dall'analisi delle telecamere presenti nella zona, anche se la più vicina dista oltre 50 metri dalla villetta. I video potrebbero avere carpito movimenti sospetti già ore prima.

«Un preoccupante salto di qualità»

Un testimone, ascoltato dagli inquirenti, afferma di avere visto un uomo incappucciato a poca distanza dalla villetta. «Chi è stato? È impossibile dirlo in questo momento – dice Ranucci -. Si tratta di un contesto abbastanza allargato, è su quello che sono state fatte le segnalazioni in questi mesi dopo le decine di minacce ricevute».

Di certo, conclude, «c'è un preoccupante salto di qualità rispetto ai proiettili lasciati all'esterno della villetta nel 2024».

Le altre reazioni politiche

Attestati di vicinanza al giornalista sono arrivati anche da numerosi ministri, con il Guardasigilli Carlo Nordio che parla di «attentato allo Stato» e quello della Difesa Guido Crosetto che lo definisce un atto «grave e vile».

La segretaria del Pd, Elly Schlein, lo definisce un «attentato alla democrazia e alla libertà di informazione» mentre il leader M5s, Giuseppe Conte, ha lanciato l'appello alla mobilitazione: una manifestazione martedì a Roma «per rivendicare il pluralismo e per tutelare il giornalismo investigativo».