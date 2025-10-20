  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In Florida Attentato sventato? L'FBI scopre una postazione da caccia puntata verso l'Air Force One di Trump

Sven Ziegler

20.10.2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva sull'Air Force One all'aeroporto internazionale John F. Kennedy.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva sull'Air Force One all'aeroporto internazionale John F. Kennedy.
KEYSTONE

Poco prima del ritorno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida, i servizi segreti hanno scoperto un'impalcatura da caccia vicino alla pista dell'Air Force One, con una linea di vista diretta sull'aereo. L'FBI ha immediatamente preso in carico l'indagine.

Sven Ziegler

20.10.2025, 19:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A Palm Beach è stato scoperto un trespolo da caccia puntato verso la pista d'atterraggio dell'Air Force One del presidente Trump.
  • L'FBI parla di un «potenziale rischio per la sicurezza» e sta indagando per individuare le persone coinvolte.
  • È probabile che l'allestimento risalga a mesi fa.
Mostra di più

Un possibile incidente di sicurezza durante l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida sta facendo scalpore.

Durante la messa in sicurezza della zona dell'aeroporto internazionale di Palm Beach, come riporta «Newsweek», i servizi segreti hanno scoperto un trespolo per la caccia con vista diretta sulla pista dell'Air Force One.

FBI al lavoro

Secondo il direttore dell'FBI, Kash Patel, la sua agenzia ha assunto «il pieno comando dell'indagine». Unità speciali sono state inviate in aereo per mettere al sicuro le prove e analizzare i dati dei telefoni cellulari.

Patel ha dichiarato a Newsweek che «tutte le risorse tecniche sono state attivate» per identificare le persone coinvolte.

Al momento della scoperta - avvenuta durante l'ordinaria procedura di controllo effettuata prima di ogni atterraggio presidenziale - non c'era nessuno sul posto e finora non sono stati effettuati arresti. 

Allestito mesi fa

Il portavoce dei servizi segreti, Anthony Guglielmi, ha sottolineato che «in nessun momento c'è stato un pericolo per il presidente».

Non ha rivelato i dettagli degli oggetti trovati per motivi di sicurezza, limitandosi a sottolineare «l'importante indicazione dell'efficacia delle nostre misure di protezione a più livelli».

Secondo le prime valutazioni, la struttura da caccia era stata allestita mesi fa. Ma la posizione - con un chiaro campo di tiro sul sito di atterraggio dell'aereo presidenziale - ha allarmato le autorità di sicurezza.

I più letti

La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito
Ecco perché alcuni visitatori si sono sentiti male dopo la Sagra dell'Uva di Mendrisio

Su Donald Trump

Medio Oriente. Trump: «Il cessate il fuoco a Gaza è ancora in vigore»

Medio OrienteTrump: «Il cessate il fuoco a Gaza è ancora in vigore»

Guerra in Ucraina. Trump a Zelensky: «Cedi il Donbass, come richiesto da Putin, o sarai distrutto»

Guerra in UcrainaTrump a Zelensky: «Cedi il Donbass, come richiesto da Putin, o sarai distrutto»

Oltre 2'500 marce. «Non vogliamo re», gli Stati Uniti scendono in piazza contro Trump

Oltre 2'500 marce«Non vogliamo re», gli Stati Uniti scendono in piazza contro Trump

USA. «L'arc de Trump», ecco la nuova opera faraonica di Donald

USA«L'arc de Trump», ecco la nuova opera faraonica di Donald

Progetto. Trump: «Un tunnel tra Russia e Alaska? Un'idea interessante»

ProgettoTrump: «Un tunnel tra Russia e Alaska? Un'idea interessante»

Altre notizie

Medio Oriente. Witkoff e Kushner volano da Netanyahu, Trump vuole la pace e minaccia Hamas

Medio OrienteWitkoff e Kushner volano da Netanyahu, Trump vuole la pace e minaccia Hamas

Portogallo. Le iconiche funicolari di Lisbona devono rimanere ferme, non sono a norma

PortogalloLe iconiche funicolari di Lisbona devono rimanere ferme, non sono a norma

Dopo 20 anni di socialismo. La svolta moderata della Bolivia con Rodrigo Paz: «Riapriremo al mondo»

Dopo 20 anni di socialismoLa svolta moderata della Bolivia con Rodrigo Paz: «Riapriremo al mondo»