Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump arriva sull'Air Force One all'aeroporto internazionale John F. Kennedy. KEYSTONE

Poco prima del ritorno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida, i servizi segreti hanno scoperto un'impalcatura da caccia vicino alla pista dell'Air Force One, con una linea di vista diretta sull'aereo. L'FBI ha immediatamente preso in carico l'indagine.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te A Palm Beach è stato scoperto un trespolo da caccia puntato verso la pista d'atterraggio dell'Air Force One del presidente Trump.

L'FBI parla di un «potenziale rischio per la sicurezza» e sta indagando per individuare le persone coinvolte.

È probabile che l'allestimento risalga a mesi fa. Mostra di più

Un possibile incidente di sicurezza durante l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Florida sta facendo scalpore.

Durante la messa in sicurezza della zona dell'aeroporto internazionale di Palm Beach, come riporta «Newsweek», i servizi segreti hanno scoperto un trespolo per la caccia con vista diretta sulla pista dell'Air Force One.

FBI al lavoro

Secondo il direttore dell'FBI, Kash Patel, la sua agenzia ha assunto «il pieno comando dell'indagine». Unità speciali sono state inviate in aereo per mettere al sicuro le prove e analizzare i dati dei telefoni cellulari.

Patel ha dichiarato a Newsweek che «tutte le risorse tecniche sono state attivate» per identificare le persone coinvolte.

Al momento della scoperta - avvenuta durante l'ordinaria procedura di controllo effettuata prima di ogni atterraggio presidenziale - non c'era nessuno sul posto e finora non sono stati effettuati arresti.

Allestito mesi fa

Il portavoce dei servizi segreti, Anthony Guglielmi, ha sottolineato che «in nessun momento c'è stato un pericolo per il presidente».

Non ha rivelato i dettagli degli oggetti trovati per motivi di sicurezza, limitandosi a sottolineare «l'importante indicazione dell'efficacia delle nostre misure di protezione a più livelli».

Secondo le prime valutazioni, la struttura da caccia era stata allestita mesi fa. Ma la posizione - con un chiaro campo di tiro sul sito di atterraggio dell'aereo presidenziale - ha allarmato le autorità di sicurezza.