I resti della macchina esplosa. Keystone

Un'esplosione alle porte di Mosca ha ucciso il generale russo Yaroslav Moskalik, in quello che il Cremlino definisce un «attacco terroristico» orchestrato da Kiev.

Keystone-SDA SDA

Una violenta esplosione alle porte di Mosca ha ucciso uno degli ufficiali più alti in grado dell'esercito russo, il tenente generale Yaroslav Moskalik: la notizia dell'omicidio è stata confermata dal Comitato investigativo russo, secondo cui a uccidere il generale sarebbe stato «un ordigno esplosivo improvvisato» piazzato su un'auto. L'assassinio è stato commesso proprio nel giorno dell'incontro a Mosca tra Putin e l'inviato di Trump, Steve Witkoff. E il governo russo ha subito puntato il dito contro Kiev.

Video verificati dal «New York Times» mostrano un'auto che esplode improvvisamente e prende subito fuoco sollevando verso il cielo un'enorme colonna di fumo nero. Secondo i giornali russi, il generale Moskalik non si trovava a bordo dell'auto, una Golf Volkswagen, ma nelle immediate vicinanze, davanti a una serie di palazzi di Balashikha: una cittadina appena a est di Mosca.

Gli investigatori sostengono che a far esplodere l'auto sia stato un ordigno imbottito di frammenti metallici in modo da provocare il massimo danno possibile. E la «Reuters» riprende indiscrezioni del canale Telegram Baza - che si ritiene abbia fonti all'interno delle forze dell'ordine russe - secondo le quali la bomba sarebbe stata fatta esplodere a distanza. Si tratta però di elementi non verificabili in modo indipendente e quindi non confermabili.

Zakharova: «Un attacco terroristico dell'Ucraina»

Da quando le truppe del Cremlino hanno invaso l'Ucraina, in Russia sono stati uccisi diversi alti ufficiali, ma anche persone note per il loro sostegno all'aggressione militare ordinata da Putin.

In alcuni casi, come nell'attentato che ha ucciso il generale Igor Kirillov, da fonti ucraine sono arrivate dichiarazioni che sono state largamente interpretate come una rivendicazione di Kiev.

«Ci sono motivi per credere che i servizi speciali ucraini siano coinvolti nell'omicidio» del generale Moskalik, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova definendo il terribile omicidio «un attacco terroristico».

Mentre il Cremlino ha commentato l'uccisione accusando Kiev di «continuare a essere coinvolta in attività terroristiche sul territorio» russo. Nessun commento invece dall'Ucraina, almeno nelle ore successive all'attentato.

Chi era Yaroslav Moskalik?

Moskalik aveva 59 anni e secondo gli inquirenti era il vice comandante della Direzione operativa principale dello Stato maggiore russo: un dipartimento che si occupa di pianificare le operazioni militari e verificare la prontezza al combattimento delle truppe.

Stando ad alcuni media, negli ultimi anni aveva fatto parte di diverse delegazioni russe, tra cui quella dei colloqui del 2015 per un cessate il fuoco nella guerra del Donbass tra i soldati ucraini e i separatisti filorussi appoggiati dal Cremlino.